Бруну Фернандеш в 17-й раз забил гол и отдал ассист в одной игре МЮ в АПЛ

Бруну Фернандеш в 17-й раз в одном матче АПЛ забил гол и отдал ассист.

Произошло это в матче 16-го тура, в котором Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Борнмутом (4:4).

В истории МЮ в АПЛ только двум игрокам удавалось совершить большее количество подобных результативных действий.

Уэйн Руни 35 раз забивал и ассистировал в одном матче, Райан Гиггз – 22 раза.

Игроки МЮ с наибольшим количеством матчей в АПЛ, в которых они и забивали голы, и отдавали результативные передачи

35 – Уэйн Руни (Англия)

22 – Райан Гиггз (Уэльс)

17 – Бруну Фернандеш (Португалия)