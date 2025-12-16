Бруну Фернандеш в 17-й раз забил гол и отдал ассист в одной игре МЮ в АПЛ
Португалец продолжает приближаться к клубным рекордам Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш в 17-й раз в одном матче АПЛ забил гол и отдал ассист.
Произошло это в матче 16-го тура, в котором Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Борнмутом (4:4).
В истории МЮ в АПЛ только двум игрокам удавалось совершить большее количество подобных результативных действий.
Уэйн Руни 35 раз забивал и ассистировал в одном матче, Райан Гиггз – 22 раза.
Игроки МЮ с наибольшим количеством матчей в АПЛ, в которых они и забивали голы, и отдавали результативные передачи
- 35 – Уэйн Руни (Англия)
- 22 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 17 – Бруну Фернандеш (Португалия)
⭐️Man Utd players to score and assist in a #PL game (fr. 92/93):— playmakerstats (@playmaker_EN) December 15, 2025
3⃣5⃣: Wayne Rooney
2⃣2⃣: Ryan Giggs
1⃣7⃣: BRUNO FERNANDES, David Beckham#MUFC pic.twitter.com/I3MxwbEI8E
