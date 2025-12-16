Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Бруну Фернандеш в 17-й раз забил гол и отдал ассист в одной игре МЮ в АПЛ
Англия
16 декабря 2025, 00:34 | Обновлено 16 декабря 2025, 00:35
Бруну Фернандеш в 17-й раз забил гол и отдал ассист в одной игре МЮ в АПЛ

Португалец продолжает приближаться к клубным рекордам Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш в 17-й раз в одном матче АПЛ забил гол и отдал ассист.

Произошло это в матче 16-го тура, в котором Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Борнмутом (4:4).

В истории МЮ в АПЛ только двум игрокам удавалось совершить большее количество подобных результативных действий.

Уэйн Руни 35 раз забивал и ассистировал в одном матче, Райан Гиггз – 22 раза.

Игроки МЮ с наибольшим количеством матчей в АПЛ, в которых они и забивали голы, и отдавали результативные передачи

  • 35 – Уэйн Руни (Англия)
  • 22 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 17 – Бруну Фернандеш (Португалия)
По теме:
Ман Юнайтед – Борнмут – 4:4. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед Олд Траффорд чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Борнмут Манчестер Юнайтед - Борнмут Бруну Фернандеш Уэйн Руни Райан Гиггз
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
