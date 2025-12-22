Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед теряет лидера: Что произошло с Бруном Фернандешем?
Англия
22 декабря 2025, 02:22 | Обновлено 22 декабря 2025, 02:23
45
0

Манчестер Юнайтед теряет лидера: Что произошло с Бруном Фернандешем?

Португалец из-за повреждений был вынужден досрочно завершить встречу с Астон Виллой

22 декабря 2025, 02:22 | Обновлено 22 декабря 2025, 02:23
45
0
Манчестер Юнайтед теряет лидера: Что произошло с Бруном Фернандешем?
Getty Images/Global Images Ukraine

Бруну Фернандеш из–за повреждения был вынужден досрочно завершить встречу с «Астон Виллой». «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение на выезде со счетом 2:1.

Лидер полузащиты «манкунианцев», судя по всему, травмировал заднюю поверхность бедра под занавес первого тайма матча АПЛ. Сразу после возобновления игры во второй половине вместо капитана на поле вышел защитник Лисандро Мартинес.

В текущем розыгрыше чемпионата Фернандеш записал на свой счет 5 забитых мячей и сделал 7 голевых пасов.

По теме:
Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Лидс – Кристал Пэлас – 4:1. Дубль Калверта-Льюина. Видео голов, обзор матча
Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморим Английская Премьер-лига травма травма бедра
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21 декабря 2025, 08:02 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»

Артем поделился мыслями о блогерах

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21 декабря 2025, 09:21 1
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Футбол | 21.12.2025, 22:02
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
Футбол | 22.12.2025, 02:02
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21.12.2025, 14:08
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 8
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем