Манчестер Юнайтед теряет лидера: Что произошло с Бруном Фернандешем?

Бруну Фернандеш из–за повреждения был вынужден досрочно завершить встречу с «Астон Виллой». «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение на выезде со счетом 2:1.

Лидер полузащиты «манкунианцев», судя по всему, травмировал заднюю поверхность бедра под занавес первого тайма матча АПЛ. Сразу после возобновления игры во второй половине вместо капитана на поле вышел защитник Лисандро Мартинес.

В текущем розыгрыше чемпионата Фернандеш записал на свой счет 5 забитых мячей и сделал 7 голевых пасов.