МЮ проиграл, но АМОРИМ уверен: «Мы выглядели сильнее»

Рубен Аморим считает, что «Манчестер Юнайтед» превосходил «Астон Виллу» (1:2).

«Думаю, мы сегодня были лучше. Нам не повезло, но даже без травмированного Бруну мы выглядели сильнее. Мы успешно блокировали контратаки. Мы хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит, потому что важен только результат.

Считаю, что мы заслуживали гораздо большего, лучшая из двух команд не победила.

Травма Бруну – странная ситуация. Обычно в это время года у нас возникают сложности, но с этим нужно справляться.

Думаю, у Фернандеша повреждение мягких тканей, поэтому он пропустит некоторое время. Посмотрим», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.