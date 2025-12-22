Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛИНГАРД – о Корее: «Никто не касался еды, пока не начал есть я»
Другие новости
22 декабря 2025, 03:33 |
66
0

ЛИНГАРД – о Корее: «Никто не касался еды, пока не начал есть я»

Культурный шок экс-игрока сборной Англии

22 декабря 2025, 03:33 |
66
0
ЛИНГАРД – о Корее: «Никто не касался еды, пока не начал есть я»
ФК Сеул. Джесси Лингард

Бывший хавбек «МЮ» Джесси Лингард, недавно покинувший расположение «Сеула», рассказал о своем опыте жизни в Южной Корее.

«Местная кухня очень специфическая, я даже рискнул попробовать живого осьминога. Он шевелился, и сначала это вызывало страх, но в итоге все прошло нормально.

У меня осталось много воспоминаний о походах в рестораны. Один случай, когда я только приехал и отправился на ужин с молодыми партнерами по команде, запомнился особенно.

В их культуре существует правило: никто не начинает трапезу, пока не приступит самый старший за столом. Их блюда уже принесли, а мое еще готовили – и они просто сидели перед едой, не касаясь ее.

Я настаивал: «Начинайте, мой заказ вот–вот принесут». Но они стояли на своем: «Нет, мы не имеем права». Если бы я вообще не начал есть, они бы остались голодными. Для меня такой этикет стал настоящим культурным шоком», – поделился Лингард.

По теме:
АМОРИМ сделал тревожное заявление о будущем МЮ: «Придется страдать»
Тренер Астон Виллы открыто рассказал о шансах на чемпионство
Манчестер Юнайтед теряет лидера: Что произошло с Бруном Фернандешем?
Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Сеул Южная Корея
Михаил Олексиенко Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Футбол | 21 декабря 2025, 16:05 2
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба

Ярослав Ракицкий может покинуть одесский «Черноморец»

Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Бокс | 21 декабря 2025, 10:22 0
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола

Украинец опубликовал видео нокаута в Инстаграме

Тренер Барселоны: «Для меня это красная карточка. Они шли против Ямаля»
Футбол | 22.12.2025, 01:49
Тренер Барселоны: «Для меня это красная карточка. Они шли против Ямаля»
Тренер Барселоны: «Для меня это красная карточка. Они шли против Ямаля»
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Футбол | 21.12.2025, 18:55
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21.12.2025, 09:45
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем