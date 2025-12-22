ЛИНГАРД – о Корее: «Никто не касался еды, пока не начал есть я»

Бывший хавбек «МЮ» Джесси Лингард, недавно покинувший расположение «Сеула», рассказал о своем опыте жизни в Южной Корее.

«Местная кухня очень специфическая, я даже рискнул попробовать живого осьминога. Он шевелился, и сначала это вызывало страх, но в итоге все прошло нормально.

У меня осталось много воспоминаний о походах в рестораны. Один случай, когда я только приехал и отправился на ужин с молодыми партнерами по команде, запомнился особенно.

В их культуре существует правило: никто не начинает трапезу, пока не приступит самый старший за столом. Их блюда уже принесли, а мое еще готовили – и они просто сидели перед едой, не касаясь ее.

Я настаивал: «Начинайте, мой заказ вот–вот принесут». Но они стояли на своем: «Нет, мы не имеем права». Если бы я вообще не начал есть, они бы остались голодными. Для меня такой этикет стал настоящим культурным шоком», – поделился Лингард.