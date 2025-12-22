Пиво, шутки и Житомир: как Полесье и GGBET объединили футбол с киберспортом

Pubstomp был организован ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Бренд активно развивает киберспорт в Украине, а совместные мероприятия с клубом помогают сократить дистанцию между футболом и киберспортом, болельщиками и игроками. Эти инициативы направлены на то, чтобы подарить фанатам Житомира яркий и современный фан-опыт. Сотрудничество с топовыми киберспортивными командами, в частности с NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для поклонников.

Пока футболисты готовились к заключительному матчу 2025 года в Украинской Премьер-лиге, житомирское «Полесье» организовало яркую возможность раскрасить серые и рабочие дни новыми красками.

И сделали они это в интересном формате: клуб при поддержке спонсора «Полесья» GGBET решил объединить футбол и киберспорт в одном из местных пабов, устроив большое празднование вокруг Budapest Major.

В развлекательной программе мероприятия было все: вкусная еда, прямая трансляция, квесты, подарки и, как вишенка на торте, – появление игроков «Полесья».

Такой список событий вызвал немалый интерес у болельщиков, поэтому паб за пару минут до начала ивента забился людьми. Яблоку негде было упасть, голоса шумели в зале.

Я едва успел зайти в место назначения, как уже при входе мне вручили подарок: меня встретил обслуживающий персонал в атрибутике клуба и надел на руку зеленый браслет, который стал моим пропуском на мероприятие.

Казалось бы, мелочь, но настроение улучшилось мгновенно. Сотрудники позаботились о моей верхней одежде, проводили к столику и вручили меню.

Паб выглядел довольно ярко, повсюду присутствовали эмблемы «Полесья», хотя рассмотреть что-либо было сложно – фанатская толпа мешала насладиться интерьером, но ведь это паб, здесь все ждут пива и зрелищ.

Сразу бросился в глаза большой экран и лототрон для розыгрыша подарков: на барабане были видны ячейки «Полесья» и NaVi. Любопытство мгновенно охватило меня, так как дальнейшая программа оставалась неизвестной – что будет дальше, как будет идти трансляция, что можно выиграть.

Официанты уже начали разносить первые мясные блюда, компании друзей ожидали свои большие кружки пива, как тут с микрофона к фанатам обратились главные ведущие шоу. И в этот момент я понял, что событие автоматически станет незабываемым: к нам вышел известный комик и один из основателей YouTube-канала «Львы на Джипи» – Валентин Михиенко, а также стример Михаил Зверев, он же «Olsior».

Они вышли на небольшой пространстве перед нами и рассказали наш дальнейший план. До начала трансляции Валик и Михаил решили «разогреть» зал, чтобы каждый чувствовал себя как дома. И в этот момент под прицел ведущих попал я.

Так как впереди нас ждала трансляция 1/4 финала Budapest Major, комик решил вычислить в зале людей, которые совсем не разбираются в киберспорте. Я не раздумывая поднял руку на вопрос Валика – и тут ведущий понял, что у него появилась важная цель для шуток.

Валик подошёл ко мне с микрофоном и провел небольшой блиц о моих знаниях в CS:GO. Как оказалось, он задавал лёгкие вопросы в этой области, но мои знания равны нулю – поэтому на все три вопроса я ответил неправильно.

Нотой юмора в этой истории стало то, что ведущий в течение викторины утверждал, что я отвечаю правильно. Я поверил ему и на свою удачу, а вышло наоборот – три промаха, и все смеются.

После такого перформанса ведущие прозвали меня «легендой» и первым вызвали крутить барабан. Стрелка остановилась на логотипе «Полесья», мне вручили стильный подарочный мяч в цветах житомирского клуба. С улыбкой и лёгкостью я вернулся на свое место – можно начинать трансляцию.

Стартовал первый матч Falcons – Spirit, фанаты болели за своих любимцев, кто-то уже даже выкрикивал кричалки. А тут позади столов появились представители клуба «Полесье», за ними стояли три футболиста: Александр Назаренко, Эдуард Сарапий и Николай Гайдучик.

Они быстро прошли в отдельную залу, где на некоторое время скрылись от болельщиков. Но они еще вернутся, гарантирую.

В какой-то момент казалось, что мы не в Житомире, а действительно на Budapest Major. Обсуждения фанатов были слышны по всему залу, даже слова тех, кто спрятался за уголком. Живые комментарии иногда прерывались на еду и напитки.

Наша атмосфера не оставила равнодушным Валика, поэтому ведущий после первых минут сел среди нас и делился мыслями о следующих участниках 1/4 финала.

Первая карта завершилась, но веселье продолжилось. Ведущие позвали в зал игроков «Полесья», которые уже успели поесть и освоиться в пабе.

Фанаты встречали своих кумиров бурными аплодисментами, так радовались видеть футболистов. Валик и Михаил с шутками начали общаться с игроками о их настроении, жизни, ситуации в УПЛ. Такой формат разговора немного скован спортсменов: перед ними толпа, в руках микрофон – чувствовалась скромность.

Ведущие мгновенно поняли, что нужно брать полную ответственность на себя и устроили конкурс: лучшая кричалка про «Полесье». Футболисты – жюри, фанаты – участники. Валик прошел по пабу с микрофоном, и каждый желающий выкрикивал или даже пел слова о клубе.

Вариантов было множество, но футболисты выбрали пятерых фанатов, которых ждала следующая часть квеста. Выбранным персонажам пришлось по очереди называть футболистов «Полесья». Если за пять секунд не назвал игрока – выбываешь из игры.

Конечно, проигравших в этом розыгрыше не было: каждый получил свой приз и памятное фото с футболистами.

На такой веселой ноте игрокам пришлось вернуться в свою комнату, так как нас ждала вторая карта матча.

Поддержка болельщиков стала еще более горячей. Будь то они действительно переживали, или это влияние алкогольных напитков – точно неизвестно, но крики становились все громче.

Вторая карта прошла словно за пару минут, и в этом есть заслуга болельщиков. Мы были единым целым, и в такой хорошей компании время летит незаметно.

Игра закончилась, несколько мужчин ушли на перекур, тишину перебила музыка от диджея. Ведущие расспрашивали нас о настроении и впечатлениях от матча. Один из фанатов позвал к себе Валика и поделился своим разочарованием – оказалось, что он на GGBET сделал ставку на Falcons и проиграл.

Раздав пару интервью вместе с директором по маркетингу, медиа и спонсорству Александром Денисовым, игроки вернулись к нам и поделились своими впечатлениями.

Снова прошли развлекательные опросы среди фанатов – теперь темой стала жизнь футболистов.

В какой-то момент болельщики из-за чрезмерного количества выпитого пива начали мешать ведущим: кто-то перекрикивал, кто-то подходил к игрокам. Но и в такой атмосфере развлечения продолжились, а ведущие не потеряли контроль.

Оказалось, что у игроков ограниченное время – их ждала подготовка к игре с «Карпатами».

Они поблагодарили фанатов, сделали несколько фото с нами и покинули паб. Мы проводили их достойно, крича: По-ле-сье примерно минуту.

Казалось, что постепенно ивент подходит к концу, даже пустые столики были заметны – но дальше стало еще интереснее.

Ведущие объявили о розыгрыше новенькой консоли PS5. И тут все вспомнили начало события. Каждый присутствующий при входе получил свой номерок, теперь мы участники розыгрыша.

Интрига вокруг консоли длилась долго, однако гаджет все же нашел своего счастливчика.

Фанаты продолжили гулять, пить и наслаждаться временем. Далее их ждал второй матч игрового дня Team Vitality – The Mongolz.

Мне же пришлось раньше покинуть мероприятие, так как меня ждала дорога в Киев. На прощание «Полесье» поблагодарило меня за приход, вручив пакет с подарками.

Честно, этим они меня покорили, потому что такого я точно не ожидал.

Теперь я владелец футболки «Полесья» с номером 12, классной бутылки для воды и брелка.

С улыбкой на лице я пожал руки организаторам, попрощался с новыми друзьями из паба и сел в машину – это путешествие запомнится мне надолго.

21+ Реклама УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.