Дерзкий ответ Ямаля: как звезда Барсы унизил фанатов Вильярреала
Ламин потролил соперников
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на провокации фанатов «Вильярреала» после своего забитого мяча в рамках 17–го тура Ла Лиги.
Каталонский коллектив отпраздновал гостевой успех со счетом 2:0. Ямаль поразил ворота соперника на 63–й минуте, воспользовавшись точной передачей Френки де Йонга.
В процессе празднования взятия ворот 18–летний талант сборной Испании направился к трибунам болельщиков хозяев. Игрок акцентировал внимание на эмблеме «блаугранас» на своей груди и приложил два пальца к губам, пародируя свист.
Сообщается, что таким жестом Ламин отреагировал на поведение местной публики, которая активно освистывала его на протяжении всего поединка.
Lamine yamal just dropped a new celebration 🥶— MC (@CrewsMat10) December 21, 2025
pic.twitter.com/PKlCqJ9gvu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Галатасарай» нацелился на украинца
Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева