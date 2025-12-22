Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дерзкий ответ Ямаля: как звезда Барсы унизил фанатов Вильярреала
Испания
22 декабря 2025, 05:22 | Обновлено 22 декабря 2025, 05:23
Ламин потролил соперников

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на провокации фанатов «Вильярреала» после своего забитого мяча в рамках 17–го тура Ла Лиги.

Каталонский коллектив отпраздновал гостевой успех со счетом 2:0. Ямаль поразил ворота соперника на 63–й минуте, воспользовавшись точной передачей Френки де Йонга.

В процессе празднования взятия ворот 18–летний талант сборной Испании направился к трибунам болельщиков хозяев. Игрок акцентировал внимание на эмблеме «блаугранас» на своей груди и приложил два пальца к губам, пародируя свист.

Сообщается, что таким жестом Ламин отреагировал на поведение местной публики, которая активно освистывала его на протяжении всего поединка.

Ламин Ямаль Барселона Вильярреал Ла Лига Вильярреал - Барселона
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
