Игрок Полесья: «Критиковать всегда легче, чем показывать результат»

Pubstomp был организован ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Бренд активно развивает киберспорт в Украине, а совместные мероприятия с клубом помогают сократить дистанцию между футболом и киберспортом, болельщиками и игроками. Эти инициативы направлены на то, чтобы подарить фанатам Житомира яркий и современный фан-опыт. Сотрудничество с топовыми киберспортивными командами, в частности с NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для поклонников.

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий рассказал, читает ли он комментарии хейтеров в социальных сетях после неудачного матча.

«Читаю ли я комментарии фанатов? Да нет, если бы я читал все, у меня бы не хватило времени. Поэтому я просто делаю своё дело, как могу.

И я уверен в ребятах – они тоже не читают все эти комментарии, потому что критиковать всегда легче, чем показывать результат или играть. Мы знаем, как это делать, знаем, чего хотим, так что иногда что-то не получается.

Но мы работаем, улучшаемся с каждой тренировкой и будем только рады, если критики станет меньше», – сказал Сарапий.

В текущем сезоне Эдуард отыграл 23 поединка, в которых отличился двумя забитыми мячами.

