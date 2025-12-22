Один из лидеров Барселоны травмировался в матче против Вильярреала

В ходе противостояния 17–го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) оборонительный игрок «Барселоны» Жюль Кунде досрочно завершил игру на 77–й минуте.

Француз почувствовал болезненные ощущения в области задней поверхности левого бедра.

Тем не менее, как сообщает Marca, результаты первичного медицинского обследования внушают оптимизм: травма оказалась не слишком тяжелой.

Ранее Кунде стал первым игроком в истории «Барселоны», дважды забившим головой в одном матче Лиги чемпионов.