Один из лидеров Барселоны травмировался в матче против Вильярреала
  Один из лидеров Барселоны травмировался в матче против Вильярреала
Испания
22 декабря 2025, 03:16
121
0

Потеря в победной игре

Getty Images/Global Images Ukraine

В ходе противостояния 17–го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) оборонительный игрок «Барселоны» Жюль Кунде досрочно завершил игру на 77–й минуте.

Француз почувствовал болезненные ощущения в области задней поверхности левого бедра.

Тем не менее, как сообщает Marca, результаты первичного медицинского обследования внушают оптимизм: травма оказалась не слишком тяжелой.

Ранее Кунде стал первым игроком в истории «Барселоны», дважды забившим головой в одном матче Лиги чемпионов.

Барселона Жюль Кунде травма травма бедра Ла Лига Вильярреал Вильярреал - Барселона
Михаил Олексиенко Источник: Marca
