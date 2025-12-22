Испания22 декабря 2025, 03:16 |
Один из лидеров Барселоны травмировался в матче против Вильярреала
Потеря в победной игре
В ходе противостояния 17–го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) оборонительный игрок «Барселоны» Жюль Кунде досрочно завершил игру на 77–й минуте.
Француз почувствовал болезненные ощущения в области задней поверхности левого бедра.
Тем не менее, как сообщает Marca, результаты первичного медицинского обследования внушают оптимизм: травма оказалась не слишком тяжелой.
Ранее Кунде стал первым игроком в истории «Барселоны», дважды забившим головой в одном матче Лиги чемпионов.
