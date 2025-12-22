Игрок Полесья объяснил, почему его до сих пор не вызывают в сборную Украины

Pubstomp был организован ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Бренд активно развивает киберспорт в Украине, а совместные мероприятия с клубом помогают сократить дистанцию между футболом и киберспортом, болельщиками и игроками. Эти инициативы направлены на то, чтобы подарить фанатам Житомира яркий и современный фан-опыт. Сотрудничество с топовыми киберспортивными командами, в частности с NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для поклонников.

Эдуард Сарапий, игрок житомирского «Полесья», прокомментировал игнорирование его кандидатуры тренерским штабом сборной Украины.

Защитник объяснил это для себя так: ему нужно еще больше работать и совершенствоваться.

«Я не знаю, чего не хватает. Но если меня не вызывают, значит, я еще не готов к сборной, поэтому будем совершенствоваться. Будем добиваться с «Полесьем» как можно больше побед. Чем выше наша команда, тем больше игроков попадает в сборную. Поэтому будем работать», – заявил Эдуард.

