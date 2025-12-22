Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 04:48 | Обновлено 22 декабря 2025, 04:57
Игрок Полесья объяснил, почему его до сих пор не вызывают в сборную Украины

Эдуард Сарапий готов работать над собой

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Эдуард Сарапий, игрок житомирского «Полесья», прокомментировал игнорирование его кандидатуры тренерским штабом сборной Украины.

Защитник объяснил это для себя так: ему нужно еще больше работать и совершенствоваться.

«Я не знаю, чего не хватает. Но если меня не вызывают, значит, я еще не готов к сборной, поэтому будем совершенствоваться. Будем добиваться с «Полесьем» как можно больше побед. Чем выше наша команда, тем больше игроков попадает в сборную. Поэтому будем работать», – заявил Эдуард.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Эдуард Сарапий сборная Украины по футболу
