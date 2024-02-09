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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 09 февраля 2024, 18:32
909
0

ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена

Оккупанты плохо следят за воздушным пространством в Донецке

09 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 09 февраля 2024, 18:32
909
0
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Бабель. Донбасс Арена

Неизвестные военные с дрона сняли видео из Донецка, на котором можно увидеть, как сейчас выглядит «Донбасс Арена» – домашний стадион «Шахтера».

К счастью для всех фанатов «горняков», извне нельзя сказать, что стадион сильно пострадал от войны.

Примерно месяц назад полузащитник сборной Украины и капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко оценил ситуацию с «Донбасс Ареной». Футболист считает, что этот стадион – это единственное красивое сооружение, оставшееся в Донецке после прихода туда российских захватчиков.

ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена

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Донбасс Арена Шахтер Донецк российско-украинская война видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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