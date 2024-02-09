ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Оккупанты плохо следят за воздушным пространством в Донецке
Неизвестные военные с дрона сняли видео из Донецка, на котором можно увидеть, как сейчас выглядит «Донбасс Арена» – домашний стадион «Шахтера».
К счастью для всех фанатов «горняков», извне нельзя сказать, что стадион сильно пострадал от войны.
Примерно месяц назад полузащитник сборной Украины и капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко оценил ситуацию с «Донбасс Ареной». Футболист считает, что этот стадион – это единственное красивое сооружение, оставшееся в Донецке после прихода туда российских захватчиков.
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
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