Неизвестные военные с дрона сняли видео из Донецка, на котором можно увидеть, как сейчас выглядит «Донбасс Арена» – домашний стадион «Шахтера».

К счастью для всех фанатов «горняков», извне нельзя сказать, что стадион сильно пострадал от войны.

Примерно месяц назад полузащитник сборной Украины и капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко оценил ситуацию с «Донбасс Ареной». Футболист считает, что этот стадион – это единственное красивое сооружение, оставшееся в Донецке после прихода туда российских захватчиков.

ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена