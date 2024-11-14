14 октября на «Король Бодуэн» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Бельгии встретится со сборной Италии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

Команда не так давно выходила на свой пик, став в 2018-м году бронзовым призером чемпионата мира. Но основные звезды того поколения уже закончили карьеру, или прошли ее пик. Есть, конечно же, и новые таланты, но регресс красных дьяволов был заметен особенно по следующему мундиалю, на котором не получилось выйти из группы. Это стало приговором для Роберто Мартинеса. Сменивший его Тедеско неплохо провел квалификацию в прошлом году, но посредственно выступили уже на самом Евро: одна победа, вылет уже в 1/8 финале, да еще и из-за автогола. Не получилось особенно прибавить и осенью, в Лиге Европы, где не участвовали по своему желанию Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Да, справились с Израилем, отыгрались на ничью в Риме. Но французам опять уступили, дважды, утратив реальную турнирную мотивацию: не вылетят, но и выше нынешнего третьего места подняться сложно.

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Италия

Сборная смогла в уверенном стиле, пусть и не без вопросов (чего стоят серии пенальти в 1/2 и финале) выиграли Евро-2020. Но потом было поражение в споре за выход на чемпионат мира. Причем пропустили уже второй такой турнир кряду! А летом, на Евро, Скуадра Адзурра, уже под руководством Спаллетти, а не сбежавшего Манчини, тоже был довольно слабый результат: инфарктный выход из группы и 0:2 в первом же раунде плей-офф, со Швейцарией. Сам Лучано оценил это как провал, впрочем, сделал он это после того, как в сентябре на выезде начали Лигу Наций с выездной победы над главным конкурентом, Францией. Но потом, дважды обыграв аутсайдера, Израиль, сборная позволила Бельгии совершить камбэк на ничью с 0:2. Так что впереди непростые поединки, и перед приемом французов важно сохранить лидерство, чтобы не было необходимости играть на победу с вице-чемпионом мира и полуфиналистом Евро.

Статистика личных встреч

До октябрьских 2:2 Скуадра Адзурра побеждала трижды кряду у этого соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в подопечных Тедеско. Но как минимум не проиграть мотивированные гости способны (коэффициент - 1,61).