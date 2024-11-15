Бельгия – Италия – 0:1. По сценарию гостей. Видео гола и обзор матча
Гол в начале встречи позволил итальянцам диктовать ход игры
4 ноября в рамках 5-го тура Лиги наций Бельгия принимала Италию.
Матч проходил по сценарию итальянской сборной. На 11-й минуте Джованни Ди Лоренцо отдал пас Сандро Тонали, который не промахнулся и переиграл голкипера.
Далее гости начали контролировать игру, оставляя бельгийцев без владения мячом. В первом тайме хозяева имели возможность лишь наносить удары из-за пределов штрафной площади.
Во втором тайме бельгийцы выровняли игру, но лишь в плане владения мячом. Реальных шансов забить у них практически не было. Минимальная победа итальянцев вывела команду на первую строчку группы. Бельгия потеряла шансы на четвертьфинал.
Лига наций. 5-й тур. 14 ноября
Бельгия – Италия – 0:1
Гол: Тонали, 11
Видео голов и обзор
События матча
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