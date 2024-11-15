4 ноября в рамках 5-го тура Лиги наций Бельгия принимала Италию.

Матч проходил по сценарию итальянской сборной. На 11-й минуте Джованни Ди Лоренцо отдал пас Сандро Тонали, который не промахнулся и переиграл голкипера.

Далее гости начали контролировать игру, оставляя бельгийцев без владения мячом. В первом тайме хозяева имели возможность лишь наносить удары из-за пределов штрафной площади.

Во втором тайме бельгийцы выровняли игру, но лишь в плане владения мячом. Реальных шансов забить у них практически не было. Минимальная победа итальянцев вывела команду на первую строчку группы. Бельгия потеряла шансы на четвертьфинал.

Лига наций. 5-й тур. 14 ноября

Бельгия – Италия – 0:1

Гол: Тонали, 11

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