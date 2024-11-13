Лига наций13 ноября 2024, 23:48 |
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Бельгия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 13 ноября в 21:45 по Киеву
13 ноября 2024, 23:48 |
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В четверг, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группы 2 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Бельгия и Италия.
Игра пройдет в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бельгия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бельгия – ИталияСмотреть трансляцию
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