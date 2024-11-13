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  4. Бельгия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций
13 ноября 2024, 23:48 |
35
0

Бельгия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 13 ноября в 21:45 по Киеву

13 ноября 2024, 23:48 |
35
0
Бельгия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группы 2 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Бельгия и Италия.

Игра пройдет в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бельгия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бельгия – Италия
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ НАЦИЙ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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