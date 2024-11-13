В четверг, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группы 2 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Бельгия и Италия.

Игра пройдет в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бельгия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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