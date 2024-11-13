Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций УЕФА. Лига B
Грузия
16.11.2024 19:00 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 ноября 2024, 17:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:39
308
0

Грузия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги наций 2024/25 16 ноября в 19:00 по Киеву

13 ноября 2024, 17:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:39
308
0
Грузия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров Украины занимает последнее, четвертое место в квартете. У подопечных Сергея Реброва 4 очка из 12 возможных. Грузины с 6 пунктами располагаются на второй позиции. Третья строчка у команды Албании (6 баллов), а лидером группы является сборная Чехии – 7 очков.

Сине-желтые в текущем розыгрыше Лиги наций добыли только одну победу – в номинально домашнем поединке против Грузии (1:0). Украина также сыграла вничью с Чехией (1:1) и потерпела два поражения: от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

На счету Сакартвело две победы и два поражения. Грузины одолели Чехию (4:1) и Албанию (0:1), но проиграли Украине (0:1) и Албании (0:1).

Грузия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Грузия – Украина
Тренер сборной Франции: «Оставьте уже Мбаппе в покое»
«Уже как дальнобойщики». Хавбек Динамо и сборной Украины – о текущем сезоне
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Лига наций смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Футбол | 13 ноября 2024, 07:49 1
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала

Главный тренер мадридцев запросил слишком большую зарплату

Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Бокс | 12 ноября 2024, 21:29 4
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие

Легендарный боксер 15 ноября выйдет на ринг против Джейка Пола

Игрок Тоттенхэма получит большой бан за расизм в адрес Сона
Футбол | 13.11.2024, 17:49
Игрок Тоттенхэма получит большой бан за расизм в адрес Сона
Игрок Тоттенхэма получит большой бан за расизм в адрес Сона
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Футбол | 12.11.2024, 18:43
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Баскетбол | 13.11.2024, 15:49
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
12.11.2024, 01:10 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
11.11.2024, 23:13
Теннис
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем