Грузия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги наций 2024/25 16 ноября в 19:00 по Киеву
16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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После четырех туров Украины занимает последнее, четвертое место в квартете. У подопечных Сергея Реброва 4 очка из 12 возможных. Грузины с 6 пунктами располагаются на второй позиции. Третья строчка у команды Албании (6 баллов), а лидером группы является сборная Чехии – 7 очков.
Сине-желтые в текущем розыгрыше Лиги наций добыли только одну победу – в номинально домашнем поединке против Грузии (1:0). Украина также сыграла вничью с Чехией (1:1) и потерпела два поражения: от Албании (1:2) и Чехии (2:3).
На счету Сакартвело две победы и два поражения. Грузины одолели Чехию (4:1) и Албанию (0:1), но проиграли Украине (0:1) и Албании (0:1).
Грузия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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