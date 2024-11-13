Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала

Итальянский тренер Карло Анчелотти рассказал, за что он был уволен в 2015 году из «Реала».

«На самом деле очень трудно принимать правильные решения в течение 20 лет. Я тогда хотел продлить контракт, клуб также хотел этого, но я требовал повышения зарплаты и мы разорвали отношения. Это была худшая ошибка, которую я допустил, но это меня и многому научило», – признался Анчелотти.

Анчелотти первый раз тренировал «Реал» с 2013 и 2015 год и выиграл ЛЧ, Ла Лигу и национальный кубок. С 2021 года Анчелотти снова возглавил «сливочных».

Ранее Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от «Барсы» и «Милана».