Япония – Румыния. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг
14 ноября стартует финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024, который будет проводиться в Малаге (Испания) на закрытых хардовых кортах.
В 1/8 финала сойдутся сборные Японии и Румынии. Ориентировочное время начала противостояния – 13:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Составы команд на игру будет объявлены незадолго до старта встречи. Следите за обновлениями на сайте Sport.ua.
Победительницы поединка Япония – Румыния выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Италии.
Видеоплеер будет добавлен перед стартом первой игры...
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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