Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Признание получил Джанлуиджи Буффон
Популярное интернет-издание Goal.com опубликовало рейтинг из 25 лучших вратарей в ХХІ веке.
Тройку топа открыл легендарный испанский голкипера Икер Касильяс. Вместе с мадридским «Реалом» он трижды выигрывал Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Испании, а в составе национальной сборной Испании завоевал 2 Кубка Европы и 1 Кубок мира.
На втором месте расположился действующий страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. Немец почти всю карьеру играет за рекордмейстеров и успел взять с ними 11 чемпионских титулов и 2 «ушастых» кубка.
Лучшим вратарем XXI века был признан легендарный итальянец Джанлуиджи Буффона. Самый выдающийся отрезок его карьеры прошел в «Ювентусе», где он 10 раз становился чемпионом Италии. К сожалению, культовому игроку не удалось осуществить мечту и выиграть Лигу чемпионов, зато у него есть Кубок мира и несколько престижных индивидуальных наград: игрок года в Европе по версии УЕФА 2003 и лучший футболист года в Италии 2017.
Топ-25 лучших вратарей в XXI веке по версии Goal.com:
- 1. Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 2. Мануэль Нойер (Германия)
- 3. Икер Касильяс (Испания)
- 4. Петр Чех (Чехия)
- 5. Тибо Куртуа (Бельгия)
- 6. Алиссон (Бразилия)
- 7. Оливер Кан (Германия)
- 8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
- 9. Ян Облак (Словения)
- 10. Эмилиано Мартинес (Аргентина)
- 11. Эдерсон (Бразилия)
- 12. Жулио Сезар (Бразилия)
- 13. Марк-Андре тер Штеген (Германия)
- 14. Фабьен Бартез (Франция)
- 15. Кейлор Навас (Коста-Рика)
- 16. Яссин Буну (Марокко)
- 17. Давид Де Хеа (Испания)
- 18. Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
- 19. Руй Патрисиу (Португалия)
- 20. Виктор Вальдес (Испания)
- 21. Пепе Рейна (Испания)
- 22. Уго Льорис (Франция)
- 23. Йенс Леманн (Германия)
- 24. Ян Зоммер (Швейцария)
- 25. Дида (Бразилия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британский боксер отметил себя, Александра Усика и Энтони Джошуа
Украинскому нападающему «Ромы» передали трофей Пичичи