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12 ноября 2024, 09:52 |
928
0

Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века

Признание получил Джанлуиджи Буффон

12 ноября 2024, 09:52 |
928
0
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Goal.com

Популярное интернет-издание Goal.com опубликовало рейтинг из 25 лучших вратарей в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный испанский голкипера Икер Касильяс. Вместе с мадридским «Реалом» он трижды выигрывал Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Испании, а в составе национальной сборной Испании завоевал 2 Кубка Европы и 1 Кубок мира.

На втором месте расположился действующий страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. Немец почти всю карьеру играет за рекордмейстеров и успел взять с ними 11 чемпионских титулов и 2 «ушастых» кубка.

Лучшим вратарем XXI века был признан легендарный итальянец Джанлуиджи Буффона. Самый выдающийся отрезок его карьеры прошел в «Ювентусе», где он 10 раз становился чемпионом Италии. К сожалению, культовому игроку не удалось осуществить мечту и выиграть Лигу чемпионов, зато у него есть Кубок мира и несколько престижных индивидуальных наград: игрок года в Европе по версии УЕФА 2003 и лучший футболист года в Италии 2017.

Топ-25 лучших вратарей в XXI веке по версии Goal.com:

  • 1. Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 2. Мануэль Нойер (Германия)
  • 3. Икер Касильяс (Испания)
  • 4. Петр Чех (Чехия)
  • 5. Тибо Куртуа (Бельгия)
  • 6. Алиссон (Бразилия)
  • 7. Оливер Кан (Германия)
  • 8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
  • 9. Ян Облак (Словения)
  • 10. Эмилиано Мартинес (Аргентина)
  • 11. Эдерсон (Бразилия)
  • 12. Жулио Сезар (Бразилия)
  • 13. Марк-Андре тер Штеген (Германия)
  • 14. Фабьен Бартез (Франция)
  • 15. Кейлор Навас (Коста-Рика)
  • 16. Яссин Буну (Марокко)
  • 17. Давид Де Хеа (Испания)
  • 18. Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
  • 19. Руй Патрисиу (Португалия)
  • 20. Виктор Вальдес (Испания)
  • 21. Пепе Рейна (Испания)
  • 22. Уго Льорис (Франция)
  • 23. Йенс Леманн (Германия)
  • 24. Ян Зоммер (Швейцария)
  • 25. Дида (Бразилия)
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Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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