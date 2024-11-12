Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века

Популярное интернет-издание Goal.com опубликовало рейтинг из 25 лучших вратарей в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный испанский голкипера Икер Касильяс. Вместе с мадридским «Реалом» он трижды выигрывал Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Испании, а в составе национальной сборной Испании завоевал 2 Кубка Европы и 1 Кубок мира.

На втором месте расположился действующий страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. Немец почти всю карьеру играет за рекордмейстеров и успел взять с ними 11 чемпионских титулов и 2 «ушастых» кубка.

Лучшим вратарем XXI века был признан легендарный итальянец Джанлуиджи Буффона. Самый выдающийся отрезок его карьеры прошел в «Ювентусе», где он 10 раз становился чемпионом Италии. К сожалению, культовому игроку не удалось осуществить мечту и выиграть Лигу чемпионов, зато у него есть Кубок мира и несколько престижных индивидуальных наград: игрок года в Европе по версии УЕФА 2003 и лучший футболист года в Италии 2017.

Топ-25 лучших вратарей в XXI веке по версии Goal.com: