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Италия
14 ноября 2024, 00:35 | Обновлено 14 ноября 2024, 00:47
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0

ВИДЕО. У Волков будет новый вожак. Как известного коуча встречали фаны Ромы

Клаудио Раньери возвращается на тренерский мостик клуба из Рима

14 ноября 2024, 00:35 | Обновлено 14 ноября 2024, 00:47
90
0
ВИДЕО. У Волков будет новый вожак. Как известного коуча встречали фаны Ромы
УАФ. Артем Довбик

Итальянский специалист Клаудио Раньери возвращается на тренерский мостик команды «Рома».

По информации инсайдеров, римский клуб достиг соглашения с 73-летним итальянским специалистом, который подписал контракт до конца текущего сезона.

В этом сезоне команду тренировали Даниэле Де Росси и Иван Юрич, но оба наставника были уволены из-за неудовлетворительных результатов.

Волки занимают только 12-ю строчку в Серии A, набрав 13 очков.

Раньери известен тем, что сотворил чудо с Лестером, выиграв Премьер-лигу 2015/16. Он ранее уже дважды тренировал Рому (2009–2011, 2019).

За «Рому» выступает украинский нападающий Артем Довбик, который забил за Волков 6 голов в 15 матчах сезона, включая все турниры.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери назначение тренера Артем Довбик Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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