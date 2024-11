ВИДЕО. У Волков будет новый вожак. Как известного коуча встречали фаны Ромы

Итальянский специалист Клаудио Раньери возвращается на тренерский мостик команды «Рома».

По информации инсайдеров, римский клуб достиг соглашения с 73-летним итальянским специалистом, который подписал контракт до конца текущего сезона.

В этом сезоне команду тренировали Даниэле Де Росси и Иван Юрич, но оба наставника были уволены из-за неудовлетворительных результатов.

Волки занимают только 12-ю строчку в Серии A, набрав 13 очков.

Раньери известен тем, что сотворил чудо с Лестером, выиграв Премьер-лигу 2015/16. Он ранее уже дважды тренировал Рому (2009–2011, 2019).

За «Рому» выступает украинский нападающий Артем Довбик, который забил за Волков 6 голов в 15 матчах сезона, включая все турниры.

🟡🔴🛬 Claudio Ranieri arrives in Roma from London to become new AS Roma manager!@ilRomanistaweb 🎥pic.twitter.com/Qd3f1esqGE