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Англия
12 января 2025, 14:26 | Обновлено 12 января 2025, 14:41
2096
7

«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика

Дмитрий Бабелюк подробно объяснил, что такое актовегин

12 января 2025, 14:26 | Обновлено 12 января 2025, 14:41
2096
7
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что на самом деле 24-летний футболист получил допинг из-за инъекции актовегина – препарата, который изготавливают из стволовых клеток из молодой коровы. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал эту версию:

«Я не хочу комментировать вероятность случайного попадания мельдония через «пичкание» ими телят, потому что я не ветеринар, но факт регулярного введения игроку актовегина уже говорит слишком много.

Актовегин – это кринжевый, неэффективный, недоказанный препарат, синтезируемый из крови телят и выпущенный на рынок австрийской компанией. Он пока не запрещен WADA, но многие спортсмены и организации настаивают на его запрете из-за опасности для спортсмена и отсутствия доказанной эффективности. То же самое, как и с мельдонием. На сегодняшний день этот препарат не доказал своей эффективности ни в одном из клинических испытаний, а учитывая риск анафилактического шока, он запрещен в США и странах Европы.

Распространен он в основном в странах, где медицина недоразвита и с низким уровнем образования врачей, научной базы и регуляции медицинских препаратов. Именно поэтому в странах СНГ больше всего рекомендаций по приему этого говна во всех ситуациях – он реабилитации инсульта до надрывов мышцы. По идее производителя, инъекция экстракта телячьей крови должна способствовать более быстрому и качественному заживлению ран и улучшению микроциркуляции в области инъекции. Вводиться этот препарат может внутривенно, веутришньоартериально или внутримышечно. Проблема в том, что как бы вы ни вводили, эффекта них*ра не будет. Но, к сожалению, чтобы это знать, нужно знать языки, полагаться на современную науку и быть развернутым к Европе и Америке в подходе к медицине, а не к немытой русни, где, кстати, недавно умерли 4 человека от анафилактического шока, вызванного актовегином.

Выводы здесь вряд ли какие-то будут. Вопрос о попадании мельдония все еще открыт. Правда, если людям вокруг Мудрика хватает «образования» чтобы вводить актовегин, то там и до прямого введения мельдония недалеко. Это все, как правило, идет одним пакетом. Ну а всем игрокам это очередной урок, что нужно хорошо думать и придирчиво проверять тех, кто формирует твой ближайший круг доверенных лиц. Ведь ошибки в этом направлении часто могут становиться роковыми».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Дмитрий Бабелюк
Дмитро Вус Источник: Hospital Pass
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Комментарии 7
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umnuy2
пусть этот врач поедет село к семейным врачам или даже в районные больницы пгт и там раскажет кто куда должен повернуться....пизд... не мешки ворочать а что на местах и какими ресурсами они лечат людей это никого кроме больных не ипёт
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+1
SandroKing
Прочитай инструкцию любого лекарства так там всегда есть возможность летального исхода. Эффективность препарата не доказана, но не доказано и обратное. Развитые страны имеют доступ к "легальному" допингу который труднее обнаружить. Нашим же приходиться рисковать чтобы хоть как-то конкурировать. Приходиться как-то петлять чтобы не попасться.  Одно дело когда результаты так себе, а когда добираешся до мировых высот внимание к тебе соответственно возростает и шанс попасться выше. Кого не вспомни все на допинге сидели, и Хвостенко, и сестры Симиренко, и Попович в велоспорте, Белоног, Блонская, Коробка в легкой атлетике, список можно продолжать и продолжать. Ястремская вон как играла с допингом и без. Совершенно другой результат.
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0
vazazh
Вся хохма в тому, що він жрав це все гівно не під примусом, а з власного бажання. Бо мурзік завжди буде мурзіком, а не Пеле. І 3,14-здець йому яе гравцю, за великі гроші, зараз на паперті буде зхбирати гроші.
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0
c_a_p2
Актовегін реально працює. Пишу як профі що мав справу з ним. Але...
Він не стимулює а допомагає відновлюватись після травм. 
Вводити треба великі об'єми.
Може містити продукти обміну з крові телят.
Використовували його коли не було нічого аналогічного і безпечного. 
Дуже багато совкових лікарів його й зараз призначають. 
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TolsTIyELF
не заважай відмазувати хлопця. зрозуміло що мельдоній йому скормив якийсь"друг".
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MaximusOne
Ого який вумний лікар.
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