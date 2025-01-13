«Не вышел на поле». Испанский тренер нашел виноватого в поражениях Реала

12 января состоялся финал Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» (Мадрид) и «Барселона». Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 5:2.

Испанский тренер и бывший спортивный директор Альваро Бенито остался недоволен игрой бразильского вингера Винисиуса Жуниора:

«Я был удивлен заменой Винисиуса – от него ждут лучшей игры, чем то, что он показал в финале. Ему нужно изменить свое отношение к футболу. Он даже не вышел на поле, бразилец все время оставался незаметным.

Я говорю не только о матче с «Барселоной». Нельзя так относится к важным матчам. Нельзя так играть в финале против «Барселоны», – поделился мнением Бенито.