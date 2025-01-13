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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала екс-защитника молодежной сборной Англии
Испания
13 января 2025, 17:27 |
233
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала екс-защитника молодежной сборной Англии

Макс Ааронс перешел в клуб Ла Лиги

13 января 2025, 17:27 |
233
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала екс-защитника молодежной сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Ааронс

Одноклубник Ильи Забарного продолжит карьеру в Испании. «Валенсия» и «Борнмут» достигли соглашения об аренде Макса Ааронса. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение об аренде будет действовать до конца сезона. «Валенсия» сохраняет за собой право выкупа контракта 25-летнего игрока по завершении аренды. Сумма сделки составит 9 миллионов евро. Однако функция выкупа необязательна. Официальная презентация Макса Ааронса перед представителями СМИ пройдет в четверг, 16 января.

Макс Ааронс дебютировал в АПЛ за «Норвич» в возрасте 19 лет. В 2023 году Ааронс перешел в «Борнмут». На счету игрока уже больше 200 матчей на высшем уровне.

В текущем сезоне Ааронс сыграл за «Борнмут» 4 матча. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость английского футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» раскритиковала регистрацию Ольмо.

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Сергій Турчак Источник: ФК Валенсия
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