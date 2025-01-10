Удар по целостности чемпионата. Валенсия раскритиковала регистрацию Ольмо
Клуб Ла лиги прогнозирует хаос в экономическом контроле чемпионата
Руководство испанской Валенсии выразило недовольство регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть чемпионата.
В клубе заявили о своем несогласии с решением, принятым Высшим советом спорта, которое идет вразрез с позициями Ла Лиги и RFEF. По мнению клуба, такое решение подрывает целостность соревнований и ставит под угрозу ключевые принципы финансового управления в профессиональном футболе.
Клуб также выразил обеспокоенность относительно возможного влияния этого шага на систему экономического контроля Ла Лиги, которая была утверждена всеми клубами и является основой для обеспечения финансовой стабильности испанского футбола.
«Это решение создает серьезные риски для системы, которая признана как в Законе о спорте, так и на международном уровне. Оно несет угрозу будущему соревнований», – говорится в заявлении «Валенсии».
Решение о временной регистрации игроков принял Высший спортивный совет.
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