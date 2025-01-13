Неожиданное заявление Слота: «Ноттингем Форест борется за титул АПЛ»

Тренер Ливерпуля Арне Слот сделал комплимент команде Ноттингем Форест, которая, по мнению наставника, участвует в гонке за титул АПЛ.

«Я всегда говорил, что оценивать претендентов на титул нужно после половины дистанции. Этот момент настал, и Ноттингем Форест находится рядом с нами и участвует в гонке за титул».

«Они вместе с Арсеналом, Челси и Манчестер Сити. И я считаю, что Ноттингем Форест заслуживает, чтобы их оценивали именно так. Посмотрите не только на результаты, но и на их игру», – сказал Слот.

Лесники в таблице АПЛ идут третьими с отставанием от Ливерпуля в шесть очков.