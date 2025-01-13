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Англия
13 января 2025, 17:56 | Обновлено 13 января 2025, 18:01
305
0

Неожиданное заявление Слота: «Ноттингем Форест борется за титул АПЛ»

Тренер Ливерпуля оценил гонку за титул

13 января 2025, 17:56 | Обновлено 13 января 2025, 18:01
305
0
Неожиданное заявление Слота: «Ноттингем Форест борется за титул АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер Ливерпуля Арне Слот сделал комплимент команде Ноттингем Форест, которая, по мнению наставника, участвует в гонке за титул АПЛ.

«Я всегда говорил, что оценивать претендентов на титул нужно после половины дистанции. Этот момент настал, и Ноттингем Форест находится рядом с нами и участвует в гонке за титул».

«Они вместе с Арсеналом, Челси и Манчестер Сити. И я считаю, что Ноттингем Форест заслуживает, чтобы их оценивали именно так. Посмотрите не только на результаты, но и на их игру», – сказал Слот.

Лесники в таблице АПЛ идут третьими с отставанием от Ливерпуля в шесть очков.

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Арне Слот Ноттингем Форест Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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