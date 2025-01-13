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  4. ВИДЕО «Идите в школу». Гвардиола дерзко пообщался с фанатами Ман Сити
Англия
13 января 2025, 14:36 |
728
2

ВИДЕО «Идите в школу». Гвардиола дерзко пообщался с фанатами Ман Сити

Жузеп отказался давать автографы

13 января 2025, 14:36 |
728
2
ВИДЕО «Идите в школу». Гвардиола дерзко пообщался с фанатами Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В сеть слили видео дерзкого общения главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы с фанатами «горожан», которые слонялись возле его дома с желанием взять автограф у испанца.

По данным Daily Mail, это видео было снято на парковке возле дома Пепа, а люди, которые просили автографы, занимаются продажей товаров с подписями знаменитостей на регулярной основе.

«Не приходите больше, я не буду расписываться, я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь – вы молоды, не тратьте здесь время впустую.

Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Действительно? Ты хочешь провести оставшуюся жизнь, занимаясь этим? Лучше учитесь, черт возьми, ребята. О чем вы мечтаете? Работайте» – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может потерять капитана. Футболист хочет сменить клуб.

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Жузеп Гвардиола видео фанаты Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Daily Mail
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Комментарии 2
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potemkin78
так они этим и зарабатывают, простая футболка или мяч стоит копейки а с автографом намного дороже
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Андрій Шевченко
Потрібно було ще з ноги в...ти, тупорилу школоту
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