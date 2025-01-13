ВИДЕО «Идите в школу». Гвардиола дерзко пообщался с фанатами Ман Сити
Жузеп отказался давать автографы
В сеть слили видео дерзкого общения главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы с фанатами «горожан», которые слонялись возле его дома с желанием взять автограф у испанца.
По данным Daily Mail, это видео было снято на парковке возле дома Пепа, а люди, которые просили автографы, занимаются продажей товаров с подписями знаменитостей на регулярной основе.
«Не приходите больше, я не буду расписываться, я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь – вы молоды, не тратьте здесь время впустую.
Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Действительно? Ты хочешь провести оставшуюся жизнь, занимаясь этим? Лучше учитесь, черт возьми, ребята. О чем вы мечтаете? Работайте» – сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может потерять капитана. Футболист хочет сменить клуб.
Pep Guardiola giving autograph hunters a lecture! 🫡— City Chief (@City_Chief) January 12, 2025
“You want to spend your life doing this?”
pic.twitter.com/0RFLeosmNX
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