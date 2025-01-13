Гвардиола хочет купить в Ман Сити дорогую звезду Реала. Его выгоняет Перес

24-летний французский хавбек «Реала» Орельен Тчуамени может сменить клуб.

По информации испанских СМИ, большой интерес к Тчуамени проявляет английский «Манчестер Сити» и лично главный тренер Жузеп Гвардиола. Испанский тренер получит значительную сумму на зимние трансферы и приобретение Тчуамени является приоритетным.

В этом сезоне Тчуамени провел за «Реал» во всех турнирах 23 поединка, но так и не отметился результативными действиями.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес определил, что Тчуамени не нужен команде и выставил его на трансфер. Ценник на Тчуамени – 80 миллионов евро.