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  4. Гвардиола хочет купить в Ман Сити дорогую звезду Реала. Его выгоняет Перес
Испания
13 января 2025, 03:21 |
303
0

Гвардиола хочет купить в Ман Сити дорогую звезду Реала. Его выгоняет Перес

Орельен Тчуамени может стать игроком английского гранда

13 января 2025, 03:21 |
303
0
Гвардиола хочет купить в Ман Сити дорогую звезду Реала. Его выгоняет Перес
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

24-летний французский хавбек «Реала» Орельен Тчуамени может сменить клуб.

По информации испанских СМИ, большой интерес к Тчуамени проявляет английский «Манчестер Сити» и лично главный тренер Жузеп Гвардиола. Испанский тренер получит значительную сумму на зимние трансферы и приобретение Тчуамени является приоритетным.

В этом сезоне Тчуамени провел за «Реал» во всех турнирах 23 поединка, но так и не отметился результативными действиями.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес определил, что Тчуамени не нужен команде и выставил его на трансфер. Ценник на Тчуамени – 80 миллионов евро.

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Орельен Тчуамени трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити Реал Мадрид Жузеп Гвардиола
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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