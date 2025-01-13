Полтора миллиона евро за бразильца. Карпаты оформят трансфер центрбека

Центральный защитник Жан Педросо останется в Украинской Премьер-лиге – «Карпаты» собираются выкупить контракт игрока, который находится в аренде.

Журналист Виктор Вацко сообщил, что игра бразильского футболиста удовлетворила руководство львовского клуба, поэтому Педросо продолжит выступление в футболке «Карпат». За центрального защитника будет выплачено полтора миллиона евро.

Контракт Жана Педросо принадлежит бразильскому клубу «Коритиба» и действует до 30 июня 2027 года. В этом сезоне футболист провел 12 матчей в чемпионате Украины и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» объявили о подписании украинского центрального защитника.