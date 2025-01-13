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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 18:16 | Обновлено 13 января 2025, 18:21
380
1

Полтора миллиона евро за бразильца. Карпаты оформят трансфер центрбека

Львовский клуб выкупит контракт Жана Педросо, который играет в аренде

13 января 2025, 18:16 | Обновлено 13 января 2025, 18:21
380
1
Полтора миллиона евро за бразильца. Карпаты оформят трансфер центрбека
ФК Карпаты. Жан Педросо

Центральный защитник Жан Педросо останется в Украинской Премьер-лиге – «Карпаты» собираются выкупить контракт игрока, который находится в аренде.

Журналист Виктор Вацко сообщил, что игра бразильского футболиста удовлетворила руководство львовского клуба, поэтому Педросо продолжит выступление в футболке «Карпат». За центрального защитника будет выплачено полтора миллиона евро.

Контракт Жана Педросо принадлежит бразильскому клубу «Коритиба» и действует до 30 июня 2027 года. В этом сезоне футболист провел 12 матчей в чемпионате Украины и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» объявили о подписании украинского центрального защитника.

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Карпаты Львов Коритиба Жан Педросо трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Виктор Вацко
Микола Титюк Источник: Вацко Live
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Lulinnha
Ух ты ! Нормально если так.
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