12 января прошли последние матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Клуб «Суонси» отправился в гости к «Саутгемптону».

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Хозяева встречи с первых минут начали давить на соперника и уже на 20-й минуте отличился забитым мячом Камалдин Сулемана. Удвоил преимущество еще в первом тайме Тайлер Диблинг, впоследствии оформивший дубль.

В 1/16 финала «Саутгемптону» придется противостоять команде «Бернли».

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Саутгемптон» – «Суонси» – 3:0

Голы: Сулемана, 20, Диблинг, 35, 65

Видеообзор матча: