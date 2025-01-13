Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саутгемптон – Суонси – 3:0. Разобрали на детали. Видео голов и обзор матча
Кубок Англии
Саутгемптон
12.01.2025 18:30 – FT 3 : 0
Суонси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2025, 17:27 | Обновлено 13 января 2025, 18:03
54
0

Саутгемптон – Суонси – 3:0. Разобрали на детали. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

13 января 2025, 17:27 | Обновлено 13 января 2025, 18:03
54
0
Саутгемптон – Суонси – 3:0. Разобрали на детали. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января прошли последние матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Клуб «Суонси» отправился в гости к «Саутгемптону».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева встречи с первых минут начали давить на соперника и уже на 20-й минуте отличился забитым мячом Камалдин Сулемана. Удвоил преимущество еще в первом тайме Тайлер Диблинг, впоследствии оформивший дубль.

В 1/16 финала «Саутгемптону» придется противостоять команде «Бернли».

Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января

«Саутгемптон» – «Суонси» – 3:0

Голы: Сулемана, 20, Диблинг, 35, 65

Видеообзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Тайлер Диблинг (Саутгемптон).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Тайлер Диблинг (Саутгемптон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Камал Сулемана (Саутгемптон).
По теме:
Динамо Киев – Видзев Лодзь – 1:1. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Динамо на 88-й минуте сравняло счет в товарищеском матче
Капитан Арсенала объяснил вылет лондонцев из Кубка Англии от МЮ
Кубок Англии по футболу Саутгемптон Суонси видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Футбол | 12 января 2025, 23:07 60
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка

Мадридская команда вновь разгромно уступила принципиальному сопернику и проиграла трофей

Снигур навязала достойную борьбу 11-й ракетке на Aus Open, но проиграла
Теннис | 13 января 2025, 14:11 17
Снигур навязала достойную борьбу 11-й ракетке на Aus Open, но проиграла
Снигур навязала достойную борьбу 11-й ракетке на Aus Open, но проиграла

Дарья поборолась против Даниэль Коллинс в 1-м раунде мейджора

ВИДЕО. Как Игорь Суркис забил гол Вячеславу Суркису на сборах Динамо
Футбол | 13.01.2025, 17:23
ВИДЕО. Как Игорь Суркис забил гол Вячеславу Суркису на сборах Динамо
ВИДЕО. Как Игорь Суркис забил гол Вячеславу Суркису на сборах Динамо
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Бокс | 13.01.2025, 07:51
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Футбол | 12.01.2025, 22:07
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
13.01.2025, 08:21 2
Бокс
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
12.01.2025, 14:46 12
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
12.01.2025, 14:31 16
Хоккей
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 27
Хоккей
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 19
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем