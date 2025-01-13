Саутгемптон – Суонси – 3:0. Разобрали на детали. Видео голов и обзор матча
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12 января прошли последние матчи 1/32 финала Кубка Англии.
Клуб «Суонси» отправился в гости к «Саутгемптону».
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Хозяева встречи с первых минут начали давить на соперника и уже на 20-й минуте отличился забитым мячом Камалдин Сулемана. Удвоил преимущество еще в первом тайме Тайлер Диблинг, впоследствии оформивший дубль.
В 1/16 финала «Саутгемптону» придется противостоять команде «Бернли».
Кубок Англии. 1/32 финала, 12 января
«Саутгемптон» – «Суонси» – 3:0
Голы: Сулемана, 20, Диблинг, 35, 65
Видеообзор матча:
События матча
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