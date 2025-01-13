ВИДЕО. «Болел за команду». Кушниренко объяснил, почему перешел в ЛНЗ

Украинский полузащитник Богдан Кушниренко объяснил свой переход из житомирского «Полесья» в ЛНЗ. Игрок признался, что уже хочет начать сборы с командой.

– Богдан, приветствуем в Черкассах. Как чувствуешь себя, как настроение?

– Чувствую себя очень хорошо. Все хочется провести собрание и начать чемпионат с новой командой. Хочется познакомиться с нашими болельщиками, коллективом. Все супер!

– Как возник вариант с переходом в ЛНЗ?

– Закончился контракт с «Полесьем» и мне позвонили по телефону – предложили перейти в ЛНЗ. Я недолго думая согласился. Понимал, что не буду оставаться в Житомире, потому и рассмотрел этот вариант.

– «Не долго думал...». Это сколько?

– Буквально несколько дней. Посоветовался с семьей и принял такое решение.

- Наблюдал ли ты ЛНЗ, находясь в предыдущей команде?

– Конечно, наблюдаю постоянно – каждый тур смотрел, когда уже подписал предварительный контракт, то каждую игру смотрел и болел. Очень хотелось, чтобы команда набирала очки.

Ранее причины перехода из «Полесья» в ЛНЗ озвучил Вячеслав Танковский.