Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Болел за команду». Кушниренко объяснил, почему перешел в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 13:59 |
249
0

ВИДЕО. «Болел за команду». Кушниренко объяснил, почему перешел в ЛНЗ

Богдан уже ждет старта подготовки ко второй части сезона

13 января 2025, 13:59 |
249
0
ВИДЕО. «Болел за команду». Кушниренко объяснил, почему перешел в ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Богдан Кушниренко

Украинский полузащитник Богдан Кушниренко объяснил свой переход из житомирского «Полесья» в ЛНЗ. Игрок признался, что уже хочет начать сборы с командой.

– Богдан, приветствуем в Черкассах. Как чувствуешь себя, как настроение?

– Чувствую себя очень хорошо. Все хочется провести собрание и начать чемпионат с новой командой. Хочется познакомиться с нашими болельщиками, коллективом. Все супер!

– Как возник вариант с переходом в ЛНЗ?

– Закончился контракт с «Полесьем» и мне позвонили по телефону – предложили перейти в ЛНЗ. Я недолго думая согласился. Понимал, что не буду оставаться в Житомире, потому и рассмотрел этот вариант.

– «Не долго думал...». Это сколько?

– Буквально несколько дней. Посоветовался с семьей и принял такое решение.

- Наблюдал ли ты ЛНЗ, находясь в предыдущей команде?

– Конечно, наблюдаю постоянно – каждый тур смотрел, когда уже подписал предварительный контракт, то каждую игру смотрел и болел. Очень хотелось, чтобы команда набирала очки.

Ранее причины перехода из «Полесья» в ЛНЗ озвучил Вячеслав Танковский.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка
Источник: Черноморец нашел в Житомире усиление на позицию левого защитника
Забивал Реалу на Бернабеу. Лидер Боруссии Д перейдет в Астон Виллу
Богдан Кушниренко ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ видео
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Футбол | 12 января 2025, 14:46 12
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом

Президент киевского «Динамо» поздравил своего бывшего игрока с Днем рождения

Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
Футбол | 13 января 2025, 13:02 0
Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом

Андрей Цуриков рассказал о сезоне и будущих целях

Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
Футбол | 13.01.2025, 12:07
Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
Футбол | 12.01.2025, 14:26
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Бокс | 13.01.2025, 08:58
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 2
Бокс
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем