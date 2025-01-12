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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:01 | Обновлено 12 января 2025, 12:25
3409
10

Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ

Александр Андриевский не должен был переходить в «Полесье»

12 января 2025, 12:01 | Обновлено 12 января 2025, 12:25
3409
10
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский солгал владельцам столичного клуба Игорю и Григорию Суркисам, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 30-летний футболист обещал братьям Суркисам, что после расторжения контракта по соглашению сторон перейдет в клуб зарубежного чемпионата. Позже он выпросил у боссов «Динамо» разрешение на переход в ЛНЗ, который не является конкурентом столичного клуба. Но в итоге в ближайшее время игрок подпишет контракт с житомирским «Полесьем», которое считается серьезным соперником для киевлян.

В сезоне 2024/25 Александр Андриевский провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего футболиста национальной сборной Украины (1 игра) в 1.2 миллиона евро.

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Динамо Киев трансферы Полесье Житомир Александр Андриевский трансферы УПЛ Игорь Суркис Григорий Суркис Игорь Бурбас свободный агент расторжение контракта
Дмитро Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 10
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zhyr
Полісся конкурент Карпатам, а не Динамо. І навряд чи Динамо боїться футболіста, який в них на заміну і то не так часто виходив. Ні, ну теоретично він може забити в очній грі, але це може любий гравець зробити
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+3
Pavel_i_CO
Чому не написали, що скандальний Андрієвський?))....Яким боком Полісся стало конкурентом Динамо? У киян лише один суперник в цьому чемпіонаті - Олександрія 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Легенда 
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-1
umnuy2
и чем он может усилить конкурента-то же мне суперигрок
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Аферист прям мирового масштаба
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-3
Lulinnha
Теперь фаны не простят зрады... 
Вот это потеря... 
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-4
007_Quantum19_007
Нормально. Тепер "Полісся" віддасть борг "гірникам" за минулий сезон та переможе ДК у другому колі. Звісно, це все умовно. Але переможе буквально.
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-9
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