Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский солгал владельцам столичного клуба Игорю и Григорию Суркисам, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 30-летний футболист обещал братьям Суркисам, что после расторжения контракта по соглашению сторон перейдет в клуб зарубежного чемпионата. Позже он выпросил у боссов «Динамо» разрешение на переход в ЛНЗ, который не является конкурентом столичного клуба. Но в итоге в ближайшее время игрок подпишет контракт с житомирским «Полесьем», которое считается серьезным соперником для киевлян.

В сезоне 2024/25 Александр Андриевский провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего футболиста национальной сборной Украины (1 игра) в 1.2 миллиона евро.