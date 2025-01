Им интересовалась Фиорентина. Лестер подписал защитника Пармы

Правый защитник «Пармы» Войо Кулибали продолжит карьеру в АПЛ. Игрок попробует укрепить защитные порядки «Лестера». Клуб идет на предпоследнем месте турнирной таблицы АПЛ.

Срок действия контракта пока не сообщается. По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 3 миллиона фунтов. Ранее Войо Кулибали хотела видеть у себя «Фиорентина».

Войо Кулибали пришел в «Парму» из французского «Гавра» в 2021 году за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне защитник сыграл 15 матчей. На счету Кулибали две результативные передачи Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, о результате матча 19-го тура Серии А «Торино» - «Парма».

🔵🦊 Leicester City have signed Woyo Coulibaly as new fullback from Parma, documents completed.



Transfer fee around £3m. #LCFC pic.twitter.com/5R2fiwoOpz