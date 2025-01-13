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Англия
13 января 2025, 18:06 | Обновлено 13 января 2025, 18:20
117
0

Им интересовалась Фиорентина. Лестер подписал защитника Пармы

Войо Кулибали стал игроком аутсайдера АПЛ

13 января 2025, 18:06 | Обновлено 13 января 2025, 18:20
117
0
Им интересовалась Фиорентина. Лестер подписал защитника Пармы
Getty Images/Global Images Ukraine. Войо Кулибали

Правый защитник «Пармы» Войо Кулибали продолжит карьеру в АПЛ. Игрок попробует укрепить защитные порядки «Лестера». Клуб идет на предпоследнем месте турнирной таблицы АПЛ.

Срок действия контракта пока не сообщается. По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 3 миллиона фунтов. Ранее Войо Кулибали хотела видеть у себя «Фиорентина».

Войо Кулибали пришел в «Парму» из французского «Гавра» в 2021 году за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне защитник сыграл 15 матчей. На счету Кулибали две результативные передачи Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, о результате матча 19-го тура Серии А «Торино» - «Парма».

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Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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