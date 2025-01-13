13 января на «Реале Арена» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда при Иманоле Альгуисиле, своем же бывшем воспитаннике в прошлом, добилась немалых успехов. Это и победа в кубке Испании, и, в прошлом сезоне, долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. При этом, правда, тогда она потеряла позиции в Примере, закончив только 6-й, но это списывали как раз на участие в главном еврокубке. Но сейчас той нагрузки нет, и все равно результаты достаточно посредственны. В Лиге Европы ситуация и вовсе была аховой, после четырех туров было 4 очка, но там победы над Аяксом и киевским Динамо фактически обеспечили плей-офф. Еще хуже был старт в Примере. но там с середины осени тоже клуб из Сан-Себастьяна начал активно побеждать. Но из-за поражения Сельте напоследок стали 7-ми только формально - столько же очков, 25, еще у троих. В кубке с Понферрадиной начали год спокойно, победив 2:0.

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Вильярреал

Клуб при Эмери выигрывал Лигу Европы, а в Лиге чемпионов добирался до полуфинала. И, казалось, и без Унаи получается неплохо, по крайней мере, в Примере поднялись на 5-ю строчку. Но прошлая темпорада сложилась на старте провально, и в итоге даже после возвращения Марселино на тренерский пост принесло лишь 8-ю позицию, так что на этот раз желтый субмарин остается без Суперкубка. Возможно, из той проблемы сейчас извлекают даже выгоду, ведь получается заметно прибавить. Были даже разговоры о шансах на 4-е место, но, выдав серию из 5 туров без побед в Ла Лиге (тогда же вылетели из кубка, уступив как раз в Понферрадину), отстали от соседей из Атлетика.

Статистика личных встреч

Во всех трех последних сезонах клубы обменивались победами, причем четырежды они были выездными.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитами этой пары чурри-урдин. Они принимают соперника на своем поле, и в таких условиях просто обязаны побеждать преследователя, наращивая отрыв от него (коэффициент - 1,95).