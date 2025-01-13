Все решил японец. Реал Сосьедад в напряженном матча одолел Вильярреал
Состоялся поединок 19-го тура Ла Лиги
В понедельник, 13 января, прошел матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».
Игра прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.
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Автором единственного точного удара в матче стал японец Кубо, который отличился в начале второго тайма.
После этого матча «Реал Сосьедад» с 28 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, у «Вильярреала» на два пункта больше и пятая строчка.
Ла Лига. 19-й тур, 13 января.
Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0
Гол: Кубо, 51.
🔚 FINAAAAALLLLL!!! Empezamos el año con victoria en casa. 𝗔𝗨𝗣𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟!!!#RealSociedadVillarreal pic.twitter.com/pCeZQDreOo— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 13, 2025
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