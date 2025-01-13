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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
13.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Вильярреал
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Испания
13 января 2025, 23:55 | Обновлено 13 января 2025, 23:56
54
0

Все решил японец. Реал Сосьедад в напряженном матча одолел Вильярреал

Состоялся поединок 19-го тура Ла Лиги

13 января 2025, 23:55 | Обновлено 13 января 2025, 23:56
54
0
Все решил японец. Реал Сосьедад в напряженном матча одолел Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьедад – Вильярреал

В понедельник, 13 января, прошел матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».

Игра прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного точного удара в матче стал японец Кубо, который отличился в начале второго тайма.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 28 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, у «Вильярреала» на два пункта больше и пятая строчка.

Ла Лига. 19-й тур, 13 января.

Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0
Гол: Кубо, 51.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Вильярреал Такефуса Кубо Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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