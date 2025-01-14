В понедельник, 13 января, прошел матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».

Автором единственного точного удара в матче стал японец Кубо, который отличился в начале второго тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После этого матча «Реал Сосьедад» с 28 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, у «Вильярреала» на два пункта больше и пятая строчка.

Ла Лига. 19-й тур, 13 января.

Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0

Гол: Кубо, 51.

Видео голов и обзор матча