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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
13.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2025, 03:05 | Обновлено 14 января 2025, 03:10
15
0

Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0. Равные команды – равная игра. Видео гола

Команды находятся поблизости в турнирной таблице

14 января 2025, 03:05 | Обновлено 14 января 2025, 03:10
15
0
Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0. Равные команды – равная игра. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 января, прошел матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».

Автором единственного точного удара в матче стал японец Кубо, который отличился в начале второго тайма.

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После этого матча «Реал Сосьедад» с 28 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, у «Вильярреала» на два пункта больше и пятая строчка.

Ла Лига. 19-й тур, 13 января.

Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0

Гол: Кубо, 51.

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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