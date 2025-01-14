Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0. Равные команды – равная игра. Видео гола
Команды находятся поблизости в турнирной таблице
В понедельник, 13 января, прошел матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».
Автором единственного точного удара в матче стал японец Кубо, который отличился в начале второго тайма.
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После этого матча «Реал Сосьедад» с 28 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, у «Вильярреала» на два пункта больше и пятая строчка.
Ла Лига. 19-й тур, 13 января.
Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0
Гол: Кубо, 51.
Видео голов и обзор матча
События матча
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