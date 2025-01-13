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Италия
13 января 2025, 17:20 | Обновлено 13 января 2025, 18:04
746
0

«Он принял этот вызов». Журналисты назвали главных героев Ромы

Артем Довбик и Миле Свилар помогли римскому клубу сыграть вничью в матче Серии А

13 января 2025, 17:20 | Обновлено 13 января 2025, 18:04
746
0
«Он принял этот вызов». Журналисты назвали главных героев Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12 января состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Болонья» и «Рома». Гости сумели вырвать ничью – на 90+8-й минуте матча Артем Довбик реализовал пенальти и сравнял счет (2:2).

Итальянское издание Voce Giallorossa выделило в составе «Ромы» двух игроков, которые проявили себя лучше всех:

«Хладнокровный, уверенный в себе. Речь о Довбике, который оказался ответственным за всю команду в самый напряженный момент матча. Артем принял этот вызов и с невероятным спокойствием перехитрил вратаря соперника.

Если голкипер показывает лучшее выступление на футбольном поле, это значит, что команда провалила матч. Несмотря на результаты «Ромы», Свилар всегда является одним из сильнейших игроков клуба. Он делает разницу в каждом матче и никогда не становится зрителем. Вратарь спасает эту команду в самых трудных моментах», – подытожили журналисты.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Болонья Болонья - Рома Миле Свилар Артем Довбик
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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