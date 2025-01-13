«Он принял этот вызов». Журналисты назвали главных героев Ромы

12 января состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Болонья» и «Рома». Гости сумели вырвать ничью – на 90+8-й минуте матча Артем Довбик реализовал пенальти и сравнял счет (2:2).

Итальянское издание Voce Giallorossa выделило в составе «Ромы» двух игроков, которые проявили себя лучше всех:

«Хладнокровный, уверенный в себе. Речь о Довбике, который оказался ответственным за всю команду в самый напряженный момент матча. Артем принял этот вызов и с невероятным спокойствием перехитрил вратаря соперника.

Если голкипер показывает лучшее выступление на футбольном поле, это значит, что команда провалила матч. Несмотря на результаты «Ромы», Свилар всегда является одним из сильнейших игроков клуба. Он делает разницу в каждом матче и никогда не становится зрителем. Вратарь спасает эту команду в самых трудных моментах», – подытожили журналисты.