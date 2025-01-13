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  4. «Когда такое было, что Шахтеру отказали?». Журналист о ситуации Крупского
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 18:29 |
1994
5

«Когда такое было, что Шахтеру отказали?». Журналист о ситуации Крупского

Цыганык удивлен ситуацией вокруг игрока Ворсклы

13 января 2025, 18:29 |
1994
5
«Когда такое было, что Шахтеру отказали?». Журналист о ситуации Крупского
ФК Ворскла. Илья Крупский

Журналист Игорь Цыганык удивлен тому, что защитник Ворсклы Илья Крупский отказал Шахтеру и, вероятно, окажется в клубе Первой лиги Металлист 1925.

«Когда такое было, чтобы Шахтеру отказывали? Сперва летом Пихаленок не захотел вернуться, выбрал Динамо. Теперь Крупский. Неприятная история для Шахтера, который, мне кажется, начинает терять авторитет».

«Им все чаще начинают отказывать, чего не было очень давно. Есть кризис в управлении. Это Шахтер. В Шахтер бежали все – за деньгами, за амбициями, за Лигой чемпионов», – сказал Цыганык.

На этот момент Ворскла и Металлист 1925 не подтвердили переход Крупского.

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Игорь Цыганык Металлист 1925 Ворскла Полтава Шахтер Донецк Илья Крупский Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 5
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Markus Bob
Теперь Лиги чемпионов не будет со следующего сезона для них. Чего туда бежать?)
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+2
sania
Потрібно звикати. Шахтар частіше і частіше товктимуть носом в лайно...
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+1
serhiy
По суті все сказав !
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0
Alexander Киев
Якщо людина розуміє, що буде сидіти роками на банці або відразу піде в оренду, а в амбіціях грати стабільно в основі, то роблять правильний вибір.
Лунін поставив би дизлайк
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0
VovanSidorovi4
До января никто не слышал эту фамилию.
Чисто для клибейта мусолят эту тему.
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-1
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