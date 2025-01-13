«Когда такое было, что Шахтеру отказали?». Журналист о ситуации Крупского

Журналист Игорь Цыганык удивлен тому, что защитник Ворсклы Илья Крупский отказал Шахтеру и, вероятно, окажется в клубе Первой лиги Металлист 1925.

«Когда такое было, чтобы Шахтеру отказывали? Сперва летом Пихаленок не захотел вернуться, выбрал Динамо. Теперь Крупский. Неприятная история для Шахтера, который, мне кажется, начинает терять авторитет».

«Им все чаще начинают отказывать, чего не было очень давно. Есть кризис в управлении. Это Шахтер. В Шахтер бежали все – за деньгами, за амбициями, за Лигой чемпионов», – сказал Цыганык.

На этот момент Ворскла и Металлист 1925 не подтвердили переход Крупского.