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  4. Не закрепился в Севилье. Чемпион мира 2022 возвращается в Ривер Плейт
Испания
13 января 2025, 16:40 |
204
0

Не закрепился в Севилье. Чемпион мира 2022 возвращается в Ривер Плейт

Гонсало Монтиэль продолжит карьеру в Аргентине

13 января 2025, 16:40 |
204
0
Не закрепился в Севилье. Чемпион мира 2022 возвращается в Ривер Плейт
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Монтиэль

Чемпион мира Гонсало Монтиэль возвращается в родной клуб. Победитель ЧС-2022 в составе сборной Аргентины не пользуется доверием тренера «Севильи» Гарсии Пимьенты. А «Ривер Плейт» хочет укрепить оборону опытным защитником.

Контракт с футболистом заключат до 2028 года. «Риве Плейт» заплатит 4,5 миллиона евро, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По словам источника все документы уже подготовлены.

Гонсало Монтиэль пришел в «Севилью» из «Ривер Плейт» в 2021 году за 11 миллионов евро. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне 28-летний аргентинец провел за «Севилью» 9 матчей во всех турнирах. Забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Севилья» объявила о трансфере вингера сборной Швейцарии.

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Гонсало Монтиэль Севилья Ривер Плейт Ноттингем Форест чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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