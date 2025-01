Не закрепился в Севилье. Чемпион мира 2022 возвращается в Ривер Плейт

Чемпион мира Гонсало Монтиэль возвращается в родной клуб. Победитель ЧС-2022 в составе сборной Аргентины не пользуется доверием тренера «Севильи» Гарсии Пимьенты. А «Ривер Плейт» хочет укрепить оборону опытным защитником.

Контракт с футболистом заключат до 2028 года. «Риве Плейт» заплатит 4,5 миллиона евро, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По словам источника все документы уже подготовлены.

Гонсало Монтиэль пришел в «Севилью» из «Ривер Плейт» в 2021 году за 11 миллионов евро. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне 28-летний аргентинец провел за «Севилью» 9 матчей во всех турнирах. Забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Севилья» объявила о трансфере вингера сборной Швейцарии.

