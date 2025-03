Беллингем побил рекорд Руни по матчам в составе сборной Англии до 21 года

Джуд Беллингем провел свой 41-й поединок на международном уровне и побил рекорд по количеству матчей в составе сборной Англии до 21 года. Прошлый рекорд принадлежал Уэйну Руни (40).

21 марта состоялась игра 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Албании. Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0. Голами отметились Льюис-Скелли и Гарри Кейн.

В 41 матче на международной арене Беллингем отметился 6 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Кроме Англии и Албании, в группу K также входят сборные Сербии, Латвии и Андорры.

