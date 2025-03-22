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  4. Андорра – Латвия – 0:1. Шитс хеппенс. Видео гола и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Андорра
21.03.2025 21:45 – FT 0 : 1
Латвия
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 14:12 | Обновлено 22 марта 2025, 14:25
63
0

Андорра – Латвия – 0:1. Шитс хеппенс. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026

22 марта 2025, 14:12 | Обновлено 22 марта 2025, 14:25
63
0
Андорра – Латвия – 0:1. Шитс хеппенс. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Шитс

Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Латвия переиграла Албанию со счетом 1:0.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственный в матче гол забил Дарио Шитс на 58-й минуте игры.

Квалификация ЧМ-2026

1-й тур, 21 марта

21:45. Андорра – Латвия – 0:1

Гол: Шитс, 58

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Шитс (Латвия).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Андорры по футболу сборная Латвии по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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