Чемпионат мира22 марта 2025, 14:12 | Обновлено 22 марта 2025, 14:25
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Андорра – Латвия – 0:1. Шитс хеппенс. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026
22 марта 2025, 14:12 | Обновлено 22 марта 2025, 14:25
63
0
Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Латвия переиграла Албанию со счетом 1:0.
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Единственный в матче гол забил Дарио Шитс на 58-й минуте игры.
Квалификация ЧМ-2026
1-й тур, 21 марта
21:45. Андорра – Латвия – 0:1
Гол: Шитс, 58
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Шитс (Латвия).
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