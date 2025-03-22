СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта

В субботу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Молдова – Норвегия

12.00 – 5.70 – 1.28

21:45 Израиль – Эстония

1.48 – 4.40 – 7.20

21:45 Уэльс – Казахстан

1.27 – 5.85 – 12.00

21:45 Чехия – Фарерские острова

1.15 – 8.10 – 19.00

КИБЕРСПОРТ

19:30 The Mongolz – NaVi

2.24 – 1.68