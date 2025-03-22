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22 марта 2025, 14:54 | Обновлено 22 марта 2025, 14:55
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 марта 2025, 14:54 | Обновлено 22 марта 2025, 14:55
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В субботу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Молдова – Норвегия

Ggbet 12.00 – 5.70 – 1.28

21:45 Израиль – Эстония

Ggbet 1.48 – 4.40 – 7.20

21:45 Уэльс – Казахстан

Ggbet 1.27 – 5.85 – 12.00

21:45 Чехия – Фарерские острова

Ggbet 1.15 – 8.10 – 19.00

КИБЕРСПОРТ

19:30 The Mongolz – NaVi

Ggbet 2.24 – 1.68

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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