Другие новости22 марта 2025, 14:54 | Обновлено 22 марта 2025, 14:55
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
22 марта 2025, 14:54 | Обновлено 22 марта 2025, 14:55
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В субботу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Молдова – Норвегия
21:45 Израиль – Эстония
21:45 Уэльс – Казахстан
21:45 Чехия – Фарерские острова
КИБЕРСПОРТ
19:30 The Mongolz – NaVi
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