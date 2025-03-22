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22 марта 2025, 15:05 | Обновлено 22 марта 2025, 15:21
266
0

Известен состав Украины U-20 на матч со сборной Северной Ирландии U-21

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени

22 марта 2025, 15:05 | Обновлено 22 марта 2025, 15:21
266
0
Известен состав Украины U-20 на матч со сборной Северной Ирландии U-21
УАФ

В субботу, 22 марта, пройдет товарищеский матч между сборной Украины U-20 и сборной Северной Ирландии U-21.

Матч пройдет в Турции, а начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стал известен состав сборной Украины.

Состав сборной Украины U-20 на матч с Северной Ирландией U-20:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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