Известен состав Украины U-20 на матч со сборной Северной Ирландии U-21

В субботу, 22 марта, пройдет товарищеский матч между сборной Украины U-20 и сборной Северной Ирландии U-21.

Матч пройдет в Турции, а начнется в 16:00 по киевскому времени.

Стал известен состав сборной Украины.

Состав сборной Украины U-20 на матч с Северной Ирландией U-20: