Андрей ВОРОБЕЙ: «Лунин утер нос Куртуа. Теперь пускай Анчелотти думает»

Экс-форвард донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua проанализировал матч Лиги наций Украина – Бельгий (3:1).

- Андрей, какие у вас остались эмоции от поединка Лиги наций Украина – Бельгия (3:1)?

- Сам поединок получился с хорошей развязкой. Мне понравилась игра. Эмоции только положительные, потому что все-таки победа есть победа. И в каком-то смысле эта победа закономерная. Разница в два мяча, конечно, никакой гарантии не дает в ответной игре. Но это придает хорошего настроения, с которым можно ехать на ответную встречу.

- Гуцуляк и Ванат забили мячи в этом матче. Придает рейтингов чемпионату Украины тот факт, что они забили в ворота Бельгии, а именно Куртуа?

- Конечно! Стоит отметить вообще, что замены, которые во 2 тайме сделал Ребров, реально усилили игру и принесли результат. Те же Ванат и Гуцуляк забили свои мячи. Да, с одной стороны можно сказать, что в этом году у нас хороший чемпионат. И это показывает, что ребята, которые вышли на замену, всегда готовы быть даже лучше тех, которые выходили на поле с первых минут. Это говорит о том, что хорошая атмосфера в команде и так далее. Отметить, я думаю, многих можно.

- Кого бы вы еще выделили?

- Начнем от обороны. Была уверенная игра от обороны. Защитная линия, центральные защитники мне в принципе понравились. Они справились со своей задачей. Конечно, Лукаку забил гол. Но это мастерство нападающего и сложно остановить такого гиганта, как Лукаку. Поэтому где-то пропустили, но в целом можно сказать, что защитники неплохо справлялись с ним. Но, если вообще по игре сказать, то первый тайм в исполнении нашей сборной где-то не понравился. Нельзя так низко опускаться. Мне кажется, все равно надо выше встречать соперников. Мы сильно опустились, потому у бельгийцев были моменты. Во втором тайме бельгийцы уже где-то подустали. Также наши замены где-то сыграли свою роль. И где-то мы перевели игру ближе к их воротам. В связи с этим, я считаю, мы забили три мяча. Не хочу никого ругать и винить, но Шапаренко, Зинченко и Судаков выпали из игры.

- Считаете, что они не нашли свою игру?

- Да, они провалили первый тайм. Но Судаков в меньшей мере, потому что это не его позиция. Он не крайний полузащитник. Когда во втором тайме Судакова в центр поля перевели, то это, конечно, его. Он успевал и начинать атаки, и в отборе действовал. Георгий находился в своей привычной атмосфере. Да, конечно, где-то ограничили его действия, поэтому он был не заметен в первом тайме.

- Вы имеете ввиду они провалили игру только в первом тайме?

- В первом тайме. Первый тайм не получился в нашем исполнении. А во второй половине встречи где-то и бельгийцы подсели. Я считаю, что перевод Судакова в центральную зону тоже много чего решил. Мне кажется, что лучшие его качества проявляются в центральной зоне. Он успевал везде: и сзади, и впереди. Как по мне, Судаков – это не крайний полузащитник. Он явно центральный полузащитник.

- По Ивану Калюжному что скажете? Держит он марку?

- Сказать, что он выделялся? Нет. Но Иван, конечно, очень много работал на отбор. Его работа, возможно, где-то не видна была. Но он цементировал, скажем так. Со своей задачей где-то более-менее он справился.

- Третий гол Украина забила, можно сказать, такой АПЛовский. Зинченко ассистировал Забарному. Поставили точку в матче ребята из Премьер-лиги Англии?

- Так получилось! Не всегда только таким большим игрокам как Лукаку забивать. И у нас есть высокие игроки, которые могут побороться в чужой штрафной и забить гол. Но и Забарный это подтвердил. Он удачно продолжил атаку после навеса Зинченко. В целом то время, те 10-15 минут, мы полностью контролировали и, слава Богу, что мы забили три мяча. Бельгийцы еще должны радоваться, что Украина дальше не развила свой успех.

- Могли украинцы больше забить все-таки? И 4, и 5 голов?

- Моментов, возможно, таких и не было. Но где-то бельгийцы уже были надломлены и можно было где-то надавить. Три забитых мяча это тоже хорошо. Я считаю, что второй тайм был хороший и показательный. Если первый тайм нельзя себе занести в актив, то второй был показательный. Характер проявили игроки. Тренерский штаб сделал хорошие замены, которые очень большую роль сыграли. Слава Богу, мы забили свои голы.

- И как вам игра Андрея Лунина?

- Лунин в этом матче был уверенным в себе. Да, каких-то сэйвов нереальных, возможно, не было. Но с теми ударами, которые наносила команда соперника, он справлялся. И эта уверенность переносилась уже нашим игрокам. Лунин свою борьбу выиграл. Он утер нос Куртуа (смеется). Теперь пускай Анчелотти думает. Конечно, через два дня будет ответный поединок. Мы посмотрим, как будут развиваться события на поле. Но для Анчелотти это почва для размышления.

- Реально думаете, что Анчелотти задумается о том, чтобы больше времени давать Лунину?

- Конечно, в этом матче Лунин хотел доказать. И молодец, что у него это получилось. В первую очередь, Андрей не доказывал, что он лучше Куртуа. Я думаю, в первую очередь, Лунин доказывал, что он лучший в нашей сборной. Ему нужно было полностью уделить себя команде.

- Как считаете, после таких матчей как с Бельгией, сборники из УПЛ могут в Европу переехать?

- Двери открыты. Конечно, через сборную и через свои клубы можно хорошо себя продать. Конечно, лучше всего показать себя можно через еврокубки и через сборную. Хочется отметить в этой игре и Гуцуляка, и Ваната, которые забили. Ребята вышли и сделали свое дело. Но давайте не будем им петь дифирамбы. Сыграют второй матч и уже будем от него отталкиваться. Но они молодцы. Ребята вышли и для нашей сборной сделали результат.

- Может, и Александра Филиппова можно было вызвать в сборную?

- Это тренерский штаб решает. Это такое дело.