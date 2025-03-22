Верес – Буковина – 2:0. Видео голов и обзор матча
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В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. «Верес» заполнил перерыв контрольным матчем с «Буковиной», которая выступает в Первой лиге.
Матч проходил в формате четырех таймов по 30 минут. Тренер «Вереса» Олег Шандрук смог проверить молодых игроков. На поле выходили Михаил Кулик, Владислав Петров, Владислав Сайчишин и Назар Балаба. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу представителя УПЛ.
Контрольный матч. 21 марта
«Верес» – «Буковина» – 2:0
Голы: Шарай, 45, Лепский, 97
Верес: Когут (Кулик, 60), Куция (Протасевич, 60), Вовченко (Чечер, 60), Гончаренко (Балаба, 60), Шевченко (Смеян, 60), Харатин (Баран, 60), Кучеров (Клец, 60), Шарай (Сайчишин, 60), Дахновский (Лепский, 60), Степанюк (Петров, 60), Гайдучик (Венделл, 60)
Буковина: Каневцев (Пономаренко, 60, Погорелый, 90), Шинкаренко (Рудавский, 60), Морговский (Солдат, 60), Бусько (Лопыренок, 60), Безуглый (Хамелюк, 60), Кольцов (Гончарук, 60), Тищенко (Килевый, 60), Плакса (Васильев, 60), Кожушко (Глущук, 60), Бодня (Андрейчук, 60), Бойчук (Стецюра, 60).
Видео голов и обзор матча
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