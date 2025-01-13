Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Игрок не готов перебраться в Карпаты
По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» хочет приобрести правого защитника «Руха» Алексея Сыча, однако на этот момент финансово не тянет трансфер игрока, которого недавно впервые вызвали в сборную Украины.
Сам Сыч готов перебраться в киевскую команду и видит в «Динамо» возможность дальнейшего прогресса.
А вот в «Карпаты», которые планировали забрать Алексея, футболист переходить не хочет и готов перебраться в зарубежный чемпионат, если львовскому клубу не удастся договориться с «Динамо».
Контракт 23-летнего Сыча истекает только в 2028 году.
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