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  4. Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 16:54 | Обновлено 13 января 2025, 18:11
3189
14

Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер

Игрок не готов перебраться в Карпаты

13 января 2025, 16:54 | Обновлено 13 января 2025, 18:11
3189
14
Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
ФК Рух. Алексей Сыч

По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» хочет приобрести правого защитника «Руха» Алексея Сыча, однако на этот момент финансово не тянет трансфер игрока, которого недавно впервые вызвали в сборную Украины.

Сам Сыч готов перебраться в киевскую команду и видит в «Динамо» возможность дальнейшего прогресса.

А вот в «Карпаты», которые планировали забрать Алексея, футболист переходить не хочет и готов перебраться в зарубежный чемпионат, если львовскому клубу не удастся договориться с «Динамо».

Контракт 23-летнего Сыча истекает только в 2028 году.

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Алексей Сыч Рух Львов Динамо Киев Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 14
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Перець
Тільки  в оренду баласту і так вистачає
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+2
LexХХХ
А скільки ж за нього просять, що Динамо "не може потягнути його цінник?"
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+1
sania
Якесь фуфло. Не знайшов такого від Вацка
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+1
FunnyCat_____
А какова цена вопроса ? 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
сколько же они хотят?
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+1
Умник
Я за, Каравай не вытягивает уже
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0
Lulinnha
Суркис всегда такой. Взять какого-то Бинго-Бонго то без проблем. А как нужного игрока то сражу же проблемы....
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-1
sahka1981
Можна позичити в Ахметова. В Дальміра, або Альміра)))
Ответить
-1
P. Diddy
Нет денег? Пусть Игорь у Григория в долг возьмёт, они же братья не сычи.
Ответить
-1
zzg77
Слухати маячню Вацка - себе не поважати! Знайшли зірку світового футболу за 100 мільйонів!!
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
didora
Мабуть багато. Суркісу не хватить на Монако (на казино)!
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-4
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