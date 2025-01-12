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12 января 2025, 00:16 |
596
5

Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории

Первую строчку в рейтинге занял легендарный Майкл Джордан

12 января 2025, 00:16 |
596
5
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов за всю историю.

Первую позицию в рейтинге занял легендарный экс-баскетболист НБА Майк Джордан – шестикратный MVP и чемпион лиги. Вторая строчка досталась культовому боксеру Мухаммед Али. А бронза у Пеле, который является единственным футболистом, трижды выигравшим ЧМ по футболу.

На четвертой строчке разместился восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, а легендарный гольфист Тайгер Вудс – 5-й.

В десятку рейтинга также вошли Криштиану Роналду, Леброн Джеймс, Уэйн Гретцки, Джек Никлаус и Бейб Рут.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших спортсменов в истории футбола от GiveMeSport

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Мухаммед Али Майкл Джордан Пеле Тайгер Вудс Усэйн Болт Криштиану Роналду Леброн Джеймс Уэйн Гретцки
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Олександр Олександрович
Рейтинг лучших спортсменов в истории ФУТБОЛА от GiveMeSport.. 
Ясно, понятно 
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+1
ТвояМамка
Леброн только 7? Ну такое. Как по мне минимум топ3
Сто лет в Лиге, но всё ещё среди лучших
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+1
Серж
Даже с точки зрения болелы Ф1 странный рейтинг. Нет Шумахера и Сенны, а есть Хемилтон и Прост Я же молчу, что мессидроч...ы тут все стены обос...т
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0
Brian
Любопытный рейтинг, многих достойных спортсменой ещё можно было бы добавить. Лучших в своём виде спорта. Странно что нет ни единой женщины-спортсменки. Думаю Латынину можно было бы включить, лучшей гимнастки пока не родилось.Среди теннисисток стоило упомянуть Мартину Навратилову, легенда тенниса.
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-1
GloryUkraine
А Зідану за що таке визнання?
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-1
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