Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Первую строчку в рейтинге занял легендарный Майкл Джордан
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов за всю историю.
Первую позицию в рейтинге занял легендарный экс-баскетболист НБА Майк Джордан – шестикратный MVP и чемпион лиги. Вторая строчка досталась культовому боксеру Мухаммед Али. А бронза у Пеле, который является единственным футболистом, трижды выигравшим ЧМ по футболу.
На четвертой строчке разместился восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, а легендарный гольфист Тайгер Вудс – 5-й.
В десятку рейтинга также вошли Криштиану Роналду, Леброн Джеймс, Уэйн Гретцки, Джек Никлаус и Бейб Рут.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших спортсменов в истории футбола от GiveMeSport
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