ВИДЕО. Нападающий киевского Динамо проявил себя в роли отца. Это топ

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Панамы Эдуардо Герреро впечатлил весь Instagram своими отцовскими скиллами.

Его девушка – Кристина Крыжановская – опубликовала видео, на котором футболист убаюкивает её дочь.

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Дочь не от Эдуардо и это ещё больше восхитило подписчиков красавицы, которые оценили любовь нападающего «Динамо» как к Кристине, так и к маленькой девочке.

Герреро – настоящий мастер в убаюкивании младенцев: