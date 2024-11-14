ВИДЕО. Нападающий киевского Динамо проявил себя в роли отца. Это топ
Эдуардо Герреро показал мастер-класс отцовства...
Нападающий киевского «Динамо» и сборной Панамы Эдуардо Герреро впечатлил весь Instagram своими отцовскими скиллами.
Его девушка – Кристина Крыжановская – опубликовала видео, на котором футболист убаюкивает её дочь.
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Дочь не от Эдуардо и это ещё больше восхитило подписчиков красавицы, которые оценили любовь нападающего «Динамо» как к Кристине, так и к маленькой девочке.
Герреро – настоящий мастер в убаюкивании младенцев:
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