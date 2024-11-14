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14 ноября 2024, 03:57 |
51
0

ВИДЕО. Нападающий киевского Динамо проявил себя в роли отца. Это топ

Эдуардо Герреро показал мастер-класс отцовства...

14 ноября 2024, 03:57 |
51
0
ВИДЕО. Нападающий киевского Динамо проявил себя в роли отца. Это топ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Панамы Эдуардо Герреро впечатлил весь Instagram своими отцовскими скиллами.

Его девушка – Кристина Крыжановская – опубликовала видео, на котором футболист убаюкивает её дочь.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дочь не от Эдуардо и это ещё больше восхитило подписчиков красавицы, которые оценили любовь нападающего «Динамо» как к Кристине, так и к маленькой девочке.

Герреро – настоящий мастер в убаюкивании младенцев:

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Эдуардо Герреро видео lifestyle Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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