Дьекереш является лучшим бомбардиром в двух турнирах одновременно
Швед сейчас занимает первое место по количеству голов в чемпионате Португалии и Лиге наций
Если говорить о лучших форвардах этого сезона, то главная звезда Спортинга Виктор Дьекереш безусловно занимает одно из первых мест в списке.
Шведский форвард сейчас проводит невероятную кампанию, занимая первое место по количеству голов сразу в двух турнирах, в которых он выступает за клуб и сборную: Примейра-лига [чемпионат Португалии] (16 голов) и Лига наций (4 гола). В Лиге Чемпионов Дьекереш делит второе место по количеству голов с несколькими другими игроками.
В целом Виктор Дьекереш провел в этом сезоне за клуб и сборную 22 матча, в которых забил 28 голов и отдал 4 ассиста.
В последнем туре Лиги чемпионов Дьекереш оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити (4:1).
Дмитрий БАНАР
1 – Sporting CP and Sweden striker Viktor Gyökeres is the top scorer in the Primeira Liga (16), the joint-top scorer in the UEFA Champions League (5) and the joint-top scorer in the UEFA Nations League (4). Machine. pic.twitter.com/miOAmADVRQ— OptaPlay (@OptaPlay) November 12, 2024
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