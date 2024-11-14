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  4. Дьекереш является лучшим бомбардиром в двух турнирах одновременно
Португалия
14 ноября 2024, 06:39 |
208
0

Дьекереш является лучшим бомбардиром в двух турнирах одновременно

Швед сейчас занимает первое место по количеству голов в чемпионате Португалии и Лиге наций

14 ноября 2024, 06:39 |
208
0
Дьекереш является лучшим бомбардиром в двух турнирах одновременно
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Если говорить о лучших форвардах этого сезона, то главная звезда Спортинга Виктор Дьекереш безусловно занимает одно из первых мест в списке.

Шведский форвард сейчас проводит невероятную кампанию, занимая первое место по количеству голов сразу в двух турнирах, в которых он выступает за клуб и сборную: Примейра-лига [чемпионат Португалии] (16 голов) и Лига наций (4 гола). В Лиге Чемпионов Дьекереш делит второе место по количеству голов с несколькими другими игроками.

В целом Виктор Дьекереш провел в этом сезоне за клуб и сборную 22 матча, в которых забил 28 голов и отдал 4 ассиста.

В последнем туре Лиги чемпионов Дьекереш оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити (4:1).

Дмитрий БАНАР

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Виктор Дьекереш Лига наций сборная Швеции по футболу Лига чемпионов Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу лучший бомбардир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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