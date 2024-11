Дьекереш является лучшим бомбардиром в двух турнирах одновременно

Если говорить о лучших форвардах этого сезона, то главная звезда Спортинга Виктор Дьекереш безусловно занимает одно из первых мест в списке.



Шведский форвард сейчас проводит невероятную кампанию, занимая первое место по количеству голов сразу в двух турнирах, в которых он выступает за клуб и сборную: Примейра-лига [чемпионат Португалии] (16 голов) и Лига наций (4 гола). В Лиге Чемпионов Дьекереш делит второе место по количеству голов с несколькими другими игроками.

В целом Виктор Дьекереш провел в этом сезоне за клуб и сборную 22 матча, в которых забил 28 голов и отдал 4 ассиста.

В последнем туре Лиги чемпионов Дьекереш оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити (4:1).

Дмитрий БАНАР

1 – Sporting CP and Sweden striker Viktor Gyökeres is the top scorer in the Primeira Liga (16), the joint-top scorer in the UEFA Champions League (5) and the joint-top scorer in the UEFA Nations League (4). Machine. pic.twitter.com/miOAmADVRQ