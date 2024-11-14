Как убрать нейтрала? Расклады в Ilie Nastase Group перед последним туром

14 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи третьего тура в Ilie Nastase Group.

После двух туров ситуация в квартете следующая: 1. Янник Синнер (2–0), 2. Тейлор Фритц (1–1), 3. Даниил Медведев (1–1), 4. Алекс де Минаур (0–2).

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В последний игровой день группы Синнер сыграет против Медведева, а Фритц встретится с де Минауром. Пока что никто досрочно не гарантировал себе полуфинал. Все теннисисты сохраняют шансы выйти из группы. Наибольшие – у Янника, наименьшие – у Алекса.

Синнер может не выйти из группы только в одном случае из 10 возможных (возможные сценарии приведены ниже). А вот у Алекса все печально – его победы даже в двух сетах над Фритцем может не хватить. Нужно, чтобы и Синнер в двух партиях обыграл Медведева, и чтобы процент выигранных геймов оказался выше, чем у Фритца и Медведева.

10 возможных сценариев развития событий третьего тура Ilie Nastase Group на ATP Finals 2024:

Независимо от счета, если Синнер победит Медведева, а Фритц обыграет де Минаура, то Синнер выиграет группу, а Фритц квалифицируется со 2-го места Независимо от счета, если Медведев победит Синнера, а де Минаур обыграет Фритца, то Медведев выиграет группу, а Синнер квалифицируется со 2-го места Если Синнер победит Медведева в двух сетах, а де Минаур обыграет Фритца в двух сетах, то Синнер выиграет группу, а порядок оставшихся игроков определится по % выигранных геймов Если Синнер победит Медведева в двух сетах, а де Минаур обыграет Фритца в трех сетах, то Синнер выиграет группу, а Фритц квалифицируется со 2-го места Если Синнер победит Медведева в трех сетах, а де Минаур обыграет Фритца в двух сетах, то Синнер выиграет группу, а Медведев квалифицируется со 2-го места. Если Синнер победит Медведева в трех сетах, а де Минаур обыграет Фритца в трех сетах, то Синнер выиграет группу, а Фритц квалифицируется со 2-го места Если Медведев победит Синнера в двух сетах, а Фритц обыграет де Минаура в двух сетах, то де Минаур выбывает, а порядок оставшихся игроков определяется по % выигранных геймов Если Медведев победит Синнера в двух сетах, а Фритц обыграет де Минаура в трех сетах, то Медведев выиграет группу, а Синнер квалифицируется со 2-го места Если Медведев победит Синнера в трех сетах, а Фритц обыграет де Минаура в двух сетах, то Синнер выиграет группу, а Фритц квалифицируется со 2-го места Если Медведев победит Синнера в трех сетах, а Фритц обыграет де Минаура в трех сетах, то Синнер выиграет группу, а Фритц квалифицируется со 2-го места

Таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals 2024 перед последним туром: