14 октября на «Авива» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Ирландии встретится со сборной Финляндии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ирландия

Команда считается середняком европейского футбола. У нее и сейчас есть толковые игроки, и не зря часть из них хорошо котируется в Премьер-Лиге соседней Англии. Вот только всего потенциала не хватает уже несколько циклов на то, чтобы пробиваться, пусть и через стыковые матчи, на большие турниры. Скорее наоборот: в прошлой Лиге Наций зеленая армия обошла в квартете только армян, да и в прошлогодней группе отбора на Евро тоже оказались предпоследними. И сейчас, уже при новом тренере, Хадльгримссоне, тоже не меняется результат: проиграли и соседним англичанам, и Греции. Но при этом в Хельсинки, проиграв первый тайм, гости усилиями прежде всего Брэди (ассист и гол), оформили волевую победу 2:1. Так что сейчас эйре хватит и ничьей, чтобы окончательно застолбить за собой третью позицию в группе.

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Финляндия

Сборная постепенно прогрессировала при Маркку Канерве, который долго и кропотливо выстраивал игру. Но, конечно, ему повезло и с тем, что в обойме появились звезды уровня Градецки и Пукки. В итоге недавний аутсайдер вышел на Евро-2020, причем напрямую. Но после этого пика повторить успехи не получается, пусть и нельзя и говорить о провалах. Разве что действительно болезненной была неудача весны, когда в дополнительном плей-офф за последние путевки на Евро было поражение Уэльсу, еще и 1:4. Но осенью суоми продолжили в том же ключе. Ладно не набрать очков с англичанами и даже нынешними греками, но на что можно надеяться, когда дома, открывая счет, в итоге уступают потенциальному аутсайдеру?

Статистика личных встреч

Из 7 очных поединков финны выиграли 2, оба в рамках Лиги Наций-2020. Октябрьские 2:1 стали четвертой победой для ирландцев над этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев. Но вряд ли сборные, что предпочитают играть вторым номером, покажут яркий футбол - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,61).