Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия – Финляндия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций УЕФА. Лига B
Ирландия
14.11.2024 21:45 - : -
Финляндия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 ноября 2024, 02:38 | Обновлено 14 ноября 2024, 02:41
17
0

Ирландия – Финляндия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 14 ноября в 21:45 по Киеву

14 ноября 2024, 02:38 | Обновлено 14 ноября 2024, 02:41
17
0
Ирландия – Финляндия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

14 октября на «Авива» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Ирландии встретится со сборной Финляндии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ирландия

Команда считается середняком европейского футбола. У нее и сейчас есть толковые игроки, и не зря часть из них хорошо котируется в Премьер-Лиге соседней Англии. Вот только всего потенциала не хватает уже несколько циклов на то, чтобы пробиваться, пусть и через стыковые матчи, на большие турниры. Скорее наоборот: в прошлой Лиге Наций зеленая армия обошла в квартете только армян, да и в прошлогодней группе отбора на Евро тоже оказались предпоследними. И сейчас, уже при новом тренере, Хадльгримссоне, тоже не меняется результат: проиграли и соседним англичанам, и Греции. Но при этом в Хельсинки, проиграв первый тайм, гости усилиями прежде всего Брэди (ассист и гол), оформили волевую победу 2:1. Так что сейчас эйре хватит и ничьей, чтобы окончательно застолбить за собой третью позицию в группе.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Финляндия

Сборная постепенно прогрессировала при Маркку Канерве, который долго и кропотливо выстраивал игру. Но, конечно, ему повезло и с тем, что в обойме появились звезды уровня Градецки и Пукки. В итоге недавний аутсайдер вышел на Евро-2020, причем напрямую. Но после этого пика повторить успехи не получается, пусть и нельзя и говорить о провалах. Разве что действительно болезненной была неудача весны, когда в дополнительном плей-офф за последние путевки на Евро было поражение Уэльсу, еще и 1:4. Но осенью суоми продолжили в том же ключе. Ладно не набрать очков с англичанами и даже нынешними греками, но на что можно надеяться, когда дома, открывая счет, в итоге уступают потенциальному аутсайдеру?

Статистика личных встреч

Из 7 очных поединков финны выиграли 2, оба в рамках Лиги Наций-2020. Октябрьские 2:1 стали четвертой победой для ирландцев над этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев. Но вряд ли сборные, что предпочитают играть вторым номером, покажут яркий футбол - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Ирландия
14 ноября 2024 -
21:45
Финляндия
Тотал голов меньше 2.5 1.61 Сделать ставку
По теме:
ФОТО. Футболист сборной Украины сменил имидж перед матчами Лиги Наций
Две легионера ЛНЗ отправились в свои сборные
Франция – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
сборная Ирландии по футболу сборная Финляндии по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 14 ноября 2024, 01:33 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

ФОТО. Божественная! Жена Месси показала свою невероятную красоту
Футбол | 14 ноября 2024, 03:23 0
ФОТО. Божественная! Жена Месси показала свою невероятную красоту
ФОТО. Божественная! Жена Месси показала свою невероятную красоту

Антонела Роккуццо провела рекламную интеграцию и заслепила всех...

И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Футбол | 13.11.2024, 12:33
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Футбол | 13.11.2024, 12:32
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол
Футбол | 13.11.2024, 20:27
ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол
ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
«Я и не мог мечтать». Тони Беллью вспомнил бой за титул абсолюта с Усиком
12.11.2024, 02:38
Бокс
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
12.11.2024, 18:43 4
Футбол
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
12.11.2024, 21:29 6
Бокс
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
12.11.2024, 09:52 19
Футбол
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем