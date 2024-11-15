В матче 5-го тура Лиги наций в группе 2 Лиги В встречались Ирландия и Финляндия.

Эта игра была чрезвычайно важной для обеих команд в борьбе за сохранение места в Лиге В. Финляндия проиграла Ирландии дома 1:2, поэтому подопечные Марка Канервы ехали в Дублин за победой.

Матч получился насыщенным моментами. Ирландцы вышли вперед на 45-й минуте благодаря голу Эвана Фергюсона.

Во втором тайме Финляндия имела несколько отличных возможностей, но не воспользовалась ими. На 77-й минуте Йоэл Похянпало не смог реализовать пенальти.

Ирландия остается на третьей строчке группы с 6 очками, а Финляндия с 0 очками вылетает из Лиги В.

Лига наций. 5-й тур. 14 ноября.

Ирландия – Финляндия – 1:0

Гол: Фергюсон, 45

Видео гола и обзор матча