Тренер является фанатом Ильи. Забарным интересуется европейский топ-клуб

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный попал в сферу интересов лондонского Челси.

Синие рассматривают вариант с подписанием летом игрока на позицию центрального защитника. Теперь они проявляют интерес к Томашу Араужу из Бенфики и Забарного.

Отмечается, что Илья зарекомендовал себя как один из лучших молодых центральных защитников АПЛ и Челси очень заинтересован в трансфере украинца. В то же время, главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска является фанатом Забарного.

Илья перешёл в Борнмут в январе 2023 года. За него английский клуб заплатил киевскому Динамо 22,7 млн евро. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость защитника составляет 32 млн евро.

Ранее лавный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал трансферные слухи вокруг Забарного.